Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios

Los vecinos de La Plata atraviesan distintas problemáticas en los barrios. La falta de agua y las pérdidas, así como los cortes de luz, encabezan el ranking de los reclamos.

Por caso, este lunes 22 de diciembre escribieron:

- "Un corte de luz más en zona de calle 409 y 132 de villa Elisa. Es insoportable vivir así"

- Desde ayer domingo en calle 16 nro. 1736 el agua sale marrón y verde. No mejoramos nada, y hay que pagar esta agua".

- "Muy interesante el artículo sobre la falta de agua potable en Gonnet pero se olvidan de City Bell. En barrio Savoia donde resido, más precisamente en 479 entre 10 y 11, el agua corriente llega hasta 479 entre 11 y 12. Los afortunados tienen agua de pozo con el consiguiente riesgo de contaminación y los no afortunados deben ir a juntar agua de una canilla que está en 13 y Güemes"

- "Todos los sábados y domingos tenemos que ver la misma mugre los vecinos de la calle 11 entre 44 y 45. El contenedor no alcanza o debería pasar el basurero más seguido".

A los canales de comunicación del diario EL DIA y eldia.com llegan decenas de mensajes todos los días. Los lectores pueden dejar sus quejas en distintas plataformas:

Teléfono fijo: 412-0101

WhatsApp: +5492214779896

Canal de WhatsApp: EL DIA

Mail: redacción@eldia.com

Instagram: @eldialp

Facebook: @eldialp

TikTok: @eldialp

Threads: @eldialp

X (ex Twitter): @eldialp

YouTube: @eldialp84