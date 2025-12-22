Cristian Medina: del escepticismo al título

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
El refuerzo que se ganó su lugar en el Estudiantes campeón. De la polémica por su llegada millonaria, al rol protagónico en el mediocampo, con una evolución sostenida que lo coronó
Cristian Medina fue el elegido de Foster Gillett para desembarcar en Estudiantes y romper todos los pronósticos. En medio de un contexto cargado de dudas, cuestionamientos y una inversión millonaria poco habitual para el fútbol argentino, el volante terminó transformándose en una de las piezas más importantes del Pincha campeón del Torneo Clausura.
El mediocampista oriundo de Moreno fue duramente cuestionado en su llegada a City Bell, allá por los primeros días de enero, cuando el empresario norteamericano desembolsó 15 millones de dólares para ejecutar la cláusula de salida fijada por Boca. El arribo del ex Xeneize se dio tras una salida conflictiva del club de la Ribera, luego de quedar marginado del plantel profesional a raíz de su frustrado pase al Fenerbahce en el mercado invernal del año anterior.
Con apenas 22 años, Medina aterrizó en la capital de la provincia de Buenos Aires envuelto en una nebulosa de incertidumbre. Su bajo rodaje en Boca —donde jugó solo 12 partidos y convirtió un gol bajo la conducción técnica de Fernando Gago— y la cifra pagada por su transferencia lo colocaron rápidamente en el centro de la escena. Las expectativas eran altas, pero el contexto no ayudaba.
El inicio de la temporada fue irregular. Eduardo Domínguez, sin embargo, decidió respaldarlo desde el primer momento. Aunque los primeros meses no fueron sencillos para el volante, que además sufrió una sobrecarga muscular en el arranque del Torneo Apertura y se perdió las fechas ante Independiente Rivadavia y Banfield. Pese a esto, el DT nunca dejó de confiar en él. Recién volvió a tener acción en la quinta jornada, en el empate 2-2 frente a Aldosivi en Mar del Plata, donde disputó apenas 45 minutos.
A partir de allí, el crecimiento fue paulatino. Medina comenzó a ganar terreno en la estructura inicial del equipo y a sumar titularidades, aunque durante buena parte del primer semestre no logró marcar diferencias en el juego. Los cuestionamientos persistían, y el volante parecía todavía lejos de justificar su cotización.
“Trato de mejorar siempre, todavía me falta”, le contaba a EL DIA, luego de la victoria 3-0 ante Universidad de Chile por la fase de grupo de la Copa Libertadores 2025. Donde a su vez, ponderó la confianza del entrenador: “Domínguez siempre me da la confianza de jugar libre. Y con Thiago cada vez nos vamos sintiendo mejor”.
El punto de quiebre llegó en la segunda parte del año. En un contexto adverso para Estudiantes, dividido entre la competencia local y la Copa Libertadores, Domínguez volvió a apostar por él. Esta vez, la respuesta fue inmediata. Medina empezó a mostrar su mejor versión: claridad en la salida, inteligencia táctica, despliegue físico y una notable capacidad para equilibrar contención y ataque.
Su rendimiento fue en constante ascenso y terminó convirtiéndose en una pieza indispensable del equipo que se quedó con el Torneo Clausura. No solo aportó creatividad y orden en el mediocampo, sino que además fue el futbolista más regular del plantel, acumulando 1.408 minutos en 19 partidos disputados durante el certamen. En los playoffs, mostró su verdadero potencial y dejó en claro por qué estuvo cerca de emigrar al fútbol europeo.
Desde su llegada a Estudiantes, Cristian Medina disputó un total de 31 partidos con la camiseta albirroja. Su gran cuenta pendiente sigue siendo el gol: más allá de haber convertido en un amistoso de pretemporada ante Racing de Uruguay en el Estadio UNO, todavía no logró romper la red de manera oficial. Sin embargo, su aporte va mucho más allá de las estadísticas. “Eduardo Domínguez me bancó para agarrar ritmo, que la única forma de hacerlo es jugando, así que siempre fue de menos a más. Todavía falta, no pude hacer un gol todavía”, sostenía acerca de la cuenta pendiente con Estudiantes, luego de consagrarse campeón.
El Pincha celebró una nueva estrella que le costó sangre, sudor y lágrimas, y entre los nombres propios del campeonato aparece el de Medina. Siguiendo esta línea, él fue consciente de lo que vivió a lo largo de estos meses, y en una charla íntima con EL DIA se sinceró: “Este título significa mucho, fue un año difícil. Salir de Boca y demás. Hoy ocupo un lugar importante en Estudiantes. Me dieron la confianza, venía de bastante tiempo sin jugar”
Cristian Nicolás Medina, el jugador que llegó rodeado de polémicas, con la mochila pesada de un pase millonario y el escepticismo del hincha, terminó ganándose un lugar en el corazón del pueblo albirrojo. De la duda al aplauso, del cuestionamiento a la consagración: así fue el recorrido de Cristian Medina en el Estudiantes campeón.
