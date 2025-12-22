Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Fuerte rechazo para Karina y Villarruel

Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende

Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
22 de Diciembre de 2025 | 01:44
Edición impresa

El presidente Javier Milei encabeza un nuevo ranking de imagen positiva entre 14 dirigentes nacionales, aunque con una ventaja mínima sobre el exlegislador Esteban Bullrich, quien se posiciona como la gran sorpresa de la medición.

Según la encuesta de la consultora Trends, Milei alcanza el 50,5% de imagen positiva, mientras que Bullrich llega al 50,2%.

El informe destaca que, de los siete dirigentes con mejor valoración, cinco pertenecen actualmente al oficialismo o mantienen una alianza estrecha con el Gobierno.

El “podio” y los principales referentes

Detrás del Presidente y el exsenador, se ubican figuras con roles centrales en la gestión económica y de seguridad:

-Patricia Bullrich: la exministra de Seguridad y actual senadora ocupa el tercer lugar con un 49% de imagen positiva, aunque registra un nivel idéntico de rechazo.

-Manuel Adorni: el jefe de Gabinete y exvocero presidencial se mantiene con saldo a favor: 45% de positiva frente a 41% de negativa.

LE PUEDE INTERESAR

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

LE PUEDE INTERESAR

Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad

Luis Caputo: el ministro de Economía cosecha un 43% de aprobación contra un 44% de rechazo.

Los dirigentes con mayor nivel de rechazo

El relevamiento muestra un escenario complejo para algunas de las espadas principales de La Libertad Avanza y figuras de la oposición. Victoria Villarruel (40%), Santiago Caputo (40%) y Karina Milei (35%) quedan relegados en la tabla debido a que sus niveles de imagen negativa superan el 50%.

En el espectro opositor, Axel Kicillof y Cristina Kirchner presentan un rechazo del 56% y 61% respectivamente, lo que dificulta su posicionamiento en el ranking general.

El fondo de la tabla lo ocupan los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Los mandatarios provinciales se ven penalizados principalmente por un bajo nivel de conocimiento a nivel nacional, lo que los deja con un 34% y 27% de imagen positiva, respectivamente.

La encuesta fue realizada sobre 2.000 casos online entre el 4 y el 9 de diciembre de 2025, con un margen de error de ±2,2%.

Un pastor sin impacto

Mientras, el pastor influencer Dante Gebel, que no descartó ser candidato a presidente en 2027, por ahora no tiene impacto en las encuestas. Según una encuesta que publicó el portal de Clarín, quedó relegado a la quinta posición con menos del 1 por ciento de los votos.

Se trata del último sondeo nacional de DC Consultores, una firma que suele darle muy buenos números al oficialismo. A la pregunta de ¿quién debería gobernar después del 2027? el resultado fue: la reelección de Milei supera los 50 puntos (52,08%), ganaría cómodo en primera vuelta.

Segunda, con 27,85%, queda una opción particular: “Falta (pero volver atrás ni loco)”.

Tercero (o segundo, en cuanto a nombres propios) aparece Axel Kicillof. El gobernador bonaerense, que tiene una compleja interna con los Kirchner, llega a 18,75%.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

Cristian Medina: del escepticismo al título
Últimas noticias de Política y Economía

Sin veto: Milei quiere tener el Presupuesto

Polémica en Diputados: El PRO fue a la Justicia contra el oficialismo

“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec

Sesiona el Concejo local y trata la licencia de Alak
Información General
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Los números de la suerte del lunes 22 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
Espectáculos
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Adiós a Claudio Segovia: el hombre que hizo que el tango vuelva a nacer
Un clásico: los Noeles en La Nonna
“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen
Dolor en Hollywood por la muerte de James Ransone, el recordado Ziggy Sobotka
Policiales
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell
Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS
Deportes
VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad
La curiosa historia de González Pirez
Cristian Medina: del escepticismo al título
José Sosa y el legado de Bilardo y Zubeldía

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla