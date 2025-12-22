Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Los precios con perspectiva histórica

Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos

Un estudio analizó la evolución del costo del combustible entre 2017 y 2025 y cómo impactó en el presupuesto familiar

Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos

Depende la petrolera, el tanque puede superar los 100 mil pesos

22 de Diciembre de 2025 | 01:59
Edición impresa

Llenar el tanque en La Plata implica enfrentarse a una grilla de precios que varía según la petrolera y el tipo de combustible elegido. En las estaciones de servicio de la ciudad, los valores del litro de nafta y gasoil muestran diferencias marcadas entre petroleras, pero mantienen una tendencia común: se mueven en línea con el esquema de precios vigente a nivel nacional.

En las estaciones de YPF de La Plata, el litro de nafta súper se consigue a $1.594, mientras que la Infinia trepa a $1.812. El diésel cuesta $1.617 y el Infinia Diésel, $1.809. En el caso del GNC, una alternativa mucho más económica, el metro cúbico ronda los $749.

En Shell, los valores son más elevados: la nafta súper se vende a $1.699 por litro y la V-Power alcanza los $1.977, una cifra que hace que completar el tanque sea, para muchos, una decisión que se piensa dos veces.

El costo de llenar el tanque

La cantidad de litros que entran en un tanque varía según el modelo del vehículo, pero para un auto compacto o mediano el promedio se ubica entre 45 y 65 litros. Con esos parámetros, cargar un tanque completo con nafta súper en una YPF local cuesta hoy entre $71.700 y $103.600, mientras que hacerlo con combustible premium puede superar fácilmente los $118.000. En Shell, esos montos son aún más altos.

Estos números locales se inscriben en un análisis más amplio sobre el costo del combustible en Argentina. Un informe del Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade) analizó cuánto representa llenar un tanque de nafta para una familia promedio y cómo evolucionó ese gasto entre enero de 2017 y diciembre de 2025, ajustando los valores por inflación.

Según el estudio, durante los últimos ocho años el valor promedio real para llenar un tanque de nafta fue de $113.568. Durante el Gobierno de Javier Milei el punto máximo se dio al inicio de su gestión, en enero de 2024 con $204.168, mientras que el mínimo se registró en mayo de 2025, con $88.005.

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el costo máximo fue de $160.464 y el mínimo de $101.738. En tanto que en la gestión de Mauricio Macri, el valor máximo se dio en enero de 2017 con $116.770, y el mínimo en abril de 2018 con $92.820, siempre según el estudio de la UADE.

Tal como destacaron en el informe durante la administración actual el costo promedio para llenar un tanque de nafta fue de $112.974.

El informe también analiza el esfuerzo salarial, es decir, qué porcentaje del salario registrado promedio debe destinar un trabajador para llenar un tanque de 55 litros. Entre 2017 y 2025, ese esfuerzo promedió el 5,44% del salario. En la gestión actual, el porcentaje es del 5,15%.

METODOLOGÍA

Los autores del informe aclararon que para la comparación utilizaron precios en términos reales ajustados por inflación para poder emparejar así distintos momentos del tiempo con el mismo poder adquisitivo. Cada dato mensual fue expresado en moneda de diciembre de 2025 utilizando el IPC-vivienda (que es el componente del índice que incluye combustibles).

Destacan que “el análisis conjunto de precios reales y esfuerzo salarial muestra que la evolución del acceso al combustible no depende únicamente del precio sino también del poder adquisitivo de los ingresos”.

 

