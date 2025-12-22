Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora
Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un estudio analizó la evolución del costo del combustible entre 2017 y 2025 y cómo impactó en el presupuesto familiar
Llenar el tanque en La Plata implica enfrentarse a una grilla de precios que varía según la petrolera y el tipo de combustible elegido. En las estaciones de servicio de la ciudad, los valores del litro de nafta y gasoil muestran diferencias marcadas entre petroleras, pero mantienen una tendencia común: se mueven en línea con el esquema de precios vigente a nivel nacional.
En las estaciones de YPF de La Plata, el litro de nafta súper se consigue a $1.594, mientras que la Infinia trepa a $1.812. El diésel cuesta $1.617 y el Infinia Diésel, $1.809. En el caso del GNC, una alternativa mucho más económica, el metro cúbico ronda los $749.
En Shell, los valores son más elevados: la nafta súper se vende a $1.699 por litro y la V-Power alcanza los $1.977, una cifra que hace que completar el tanque sea, para muchos, una decisión que se piensa dos veces.
La cantidad de litros que entran en un tanque varía según el modelo del vehículo, pero para un auto compacto o mediano el promedio se ubica entre 45 y 65 litros. Con esos parámetros, cargar un tanque completo con nafta súper en una YPF local cuesta hoy entre $71.700 y $103.600, mientras que hacerlo con combustible premium puede superar fácilmente los $118.000. En Shell, esos montos son aún más altos.
Estos números locales se inscriben en un análisis más amplio sobre el costo del combustible en Argentina. Un informe del Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade) analizó cuánto representa llenar un tanque de nafta para una familia promedio y cómo evolucionó ese gasto entre enero de 2017 y diciembre de 2025, ajustando los valores por inflación.
Según el estudio, durante los últimos ocho años el valor promedio real para llenar un tanque de nafta fue de $113.568. Durante el Gobierno de Javier Milei el punto máximo se dio al inicio de su gestión, en enero de 2024 con $204.168, mientras que el mínimo se registró en mayo de 2025, con $88.005.
LE PUEDE INTERESAR
Subió a $25.000 el bono para consultas médicas
LE PUEDE INTERESAR
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el costo máximo fue de $160.464 y el mínimo de $101.738. En tanto que en la gestión de Mauricio Macri, el valor máximo se dio en enero de 2017 con $116.770, y el mínimo en abril de 2018 con $92.820, siempre según el estudio de la UADE.
Tal como destacaron en el informe durante la administración actual el costo promedio para llenar un tanque de nafta fue de $112.974.
El informe también analiza el esfuerzo salarial, es decir, qué porcentaje del salario registrado promedio debe destinar un trabajador para llenar un tanque de 55 litros. Entre 2017 y 2025, ese esfuerzo promedió el 5,44% del salario. En la gestión actual, el porcentaje es del 5,15%.
Los autores del informe aclararon que para la comparación utilizaron precios en términos reales ajustados por inflación para poder emparejar así distintos momentos del tiempo con el mismo poder adquisitivo. Cada dato mensual fue expresado en moneda de diciembre de 2025 utilizando el IPC-vivienda (que es el componente del índice que incluye combustibles).
Destacan que “el análisis conjunto de precios reales y esfuerzo salarial muestra que la evolución del acceso al combustible no depende únicamente del precio sino también del poder adquisitivo de los ingresos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí