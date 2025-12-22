Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Aparecieron dos personas clave en la secuencia 

Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto

Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
22 de Diciembre de 2025 | 08:58

Escuchar esta nota

Sin dudas, la salud de Christian Petersen se transformó en el eje de noticias principales durante los últimos días.

Así, a raíz de la descomposición cardíaca que sufrió el chef, quedó internado en terapia intensiva y por estas horas se conocieron diferentes detalles.

Uno de los más importantes, es que su cuadro comenzó levemente a mejorar. Pero, ahora salió un comunicado de los guías de montaña que rescataron y ayudaron a Petersen en su peor momento.

Entonces, al ser ellos los únicos testigos de lo sucedido, sintieron la necesidad de salir a explicar lo que ocurrió. Allí, brindaron detalles sobre el momento en que modificó sus actitudes hasta que lo hicieron bajar de la montaña.

Lo cierto es que, participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, explicaron desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña.

En este comunicado, firmado por Ricardo Calderón y Ezequiel Caporaletti, revelaron cómo fue el minuto a minutos de Christian . A partir de un cambio de actitud que empezó a mostrar, eso ya despertó la alerta entre ellos. incluso terminó con la intervención de la Gendamería.

“Cerca de las 00:00 hs se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, detallaron sobre la situación de Christian.

Sobre ese mismo comunicado, afirmaron: “Alrededor de las 04:00 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Cristian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”.

“Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación”, señalaron en el mencionado informe.

 

