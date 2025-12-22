Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

El entrenador Eduardo Domínguez todavía no confirmó su continuidad en Estudiantes luego de consagrarse campeón nuevamente en el fútbol argentino. Habló de un deseo de seguir e incluso se planteó mejorar para tener un 2026 mejor aún, pero condicionó su decisión a la dirigencia y dejó un mensaje público en medio de los festejos por los títulos recientes, en un contexto marcado por la falta de definición sobre la renovación de su contrato.

Durante la celebración en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, tras la obtención del Trofeo de Campeones ante Platense y la consagración en el Torneo Clausura, los hinchas manifestaron su respaldo al DT con cánticos a favor de su permanencia.

Frente a ese apoyo constante, Domínguez fue tajante al referirse a su futuro: “Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí”, en alusión directa al director deportivo del club.

Angeleri es su hombre de confianza y con el que viene trabajando codo a codo desde hace casi tres años. Es quien lo sostuvo y trabaja para la renovación. Pero hay muchos factores de por medio y no solo es una cuestión de dinero. Se charla en ventas y refuerzos, en una política que le permita tener injerencia y en una agenda superpoblada de desafíos.

El entrenador, que se emocionó hasta las lágrimas en el balcón del Palacio Municipal, agradeció luego a los distintos estamentos de la institución y volvió a mencionar a la conducción: “Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos (Angeleri), muchas gracias a la dirigencia”, expresó.

El entrenador agregó una frase que dejó abierta la expectativa de continuidad: “Esperamos ser mejores el año que viene”.

Esta frase, por primera vez, lo pone en un primer plano de cara a la renovación algo que hasta hace unas semanas parecía complejo.

Esta tarde habrá una nueva reunión. El DT postergó sus vacaciones para hablar del tema

Con las recientes consagraciones, Domínguez alcanzó su quinto título al frente de Estudiantes. Anteriormente había ganado la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura.

De esta manera, se convirtió en el segundo director técnico más ganador en la historia del club, solo por detrás de Osvaldo Zubeldía, que suma seis títulos, entre ellos tres Copas Libertadores.

La situación del entrenador también fue abordada por Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien remarcó la necesidad de diálogo y planificación: “No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar”.

“Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza”, explicó.

Además de Estudiantes está Boca sobrevolando más allá que desde su entorno lo descartaron.