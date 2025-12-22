Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Hay optimismo pero cautela en la dirigencia albirroja

Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

La multitud en San Nicolás y Plaza Moreno le pidió que no se vaya. La secretaría técnica le hizo una primera oferta. Ante la gente dijo “Esperamos ser mejores el año que viene”

22 de Diciembre de 2025 | 02:20
Edición impresa

El entrenador Eduardo Domínguez todavía no confirmó su continuidad en Estudiantes luego de consagrarse campeón nuevamente en el fútbol argentino. Habló de un deseo de seguir e incluso se planteó mejorar para tener un 2026 mejor aún, pero condicionó su decisión a la dirigencia y dejó un mensaje público en medio de los festejos por los títulos recientes, en un contexto marcado por la falta de definición sobre la renovación de su contrato.

Durante la celebración en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, tras la obtención del Trofeo de Campeones ante Platense y la consagración en el Torneo Clausura, los hinchas manifestaron su respaldo al DT con cánticos a favor de su permanencia.

Frente a ese apoyo constante, Domínguez fue tajante al referirse a su futuro: “Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí”, en alusión directa al director deportivo del club.

Angeleri es su hombre de confianza y con el que viene trabajando codo a codo desde hace casi tres años. Es quien lo sostuvo y trabaja para la renovación. Pero hay muchos factores de por medio y no solo es una cuestión de dinero. Se charla en ventas y refuerzos, en una política que le permita tener injerencia y en una agenda superpoblada de desafíos.

El entrenador, que se emocionó hasta las lágrimas en el balcón del Palacio Municipal, agradeció luego a los distintos estamentos de la institución y volvió a mencionar a la conducción: “Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos (Angeleri), muchas gracias a la dirigencia”, expresó.

El entrenador agregó una frase que dejó abierta la expectativa de continuidad: “Esperamos ser mejores el año que viene”.

LE PUEDE INTERESAR

La curiosa historia de González Pirez

LE PUEDE INTERESAR

Cristian Medina: del escepticismo al título

Esta frase, por primera vez, lo pone en un primer plano de cara a la renovación algo que hasta hace unas semanas parecía complejo.

Esta tarde habrá una nueva reunión. El DT postergó sus vacaciones para hablar del tema

Con las recientes consagraciones, Domínguez alcanzó su quinto título al frente de Estudiantes. Anteriormente había ganado la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura.

De esta manera, se convirtió en el segundo director técnico más ganador en la historia del club, solo por detrás de Osvaldo Zubeldía, que suma seis títulos, entre ellos tres Copas Libertadores.

La situación del entrenador también fue abordada por Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien remarcó la necesidad de diálogo y planificación: “No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar”.

“Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza”, explicó.

Además de Estudiantes está Boca sobrevolando más allá que desde su entorno lo descartaron.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Eduardo Domínguez y su continuidad en estudiantes, el deseo de todas las partes / fotobaires

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

La curiosa historia de González Pirez

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

Cristian Medina: del escepticismo al título

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

La curiosa historia de González Pirez

Cristian Medina: del escepticismo al título

VIDEO. José Sosa y el legado de Bilardo y Zubeldía
La Ciudad
Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos
Subió a $25.000 el bono para consultas médicas
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad
Abrió la temporada de pileta en la Universidad
Policiales
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell
Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS
Espectáculos
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Adiós a Claudio Segovia: el hombre que hizo que el tango vuelva a nacer
Un clásico: los Noeles en La Nonna
“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen
Dolor en Hollywood por la muerte de James Ransone, el recordado Ziggy Sobotka
Política y Economía
Sin veto: Milei quiere tener el Presupuesto
Polémica en Diputados: El PRO fue a la Justicia contra el oficialismo
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Sesiona el Concejo local y trata la licencia de Alak
¿Qué piensan los abogados del Poder Judicial?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla