Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora
Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La multitud en San Nicolás y Plaza Moreno le pidió que no se vaya. La secretaría técnica le hizo una primera oferta. Ante la gente dijo “Esperamos ser mejores el año que viene”
El entrenador Eduardo Domínguez todavía no confirmó su continuidad en Estudiantes luego de consagrarse campeón nuevamente en el fútbol argentino. Habló de un deseo de seguir e incluso se planteó mejorar para tener un 2026 mejor aún, pero condicionó su decisión a la dirigencia y dejó un mensaje público en medio de los festejos por los títulos recientes, en un contexto marcado por la falta de definición sobre la renovación de su contrato.
Durante la celebración en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, tras la obtención del Trofeo de Campeones ante Platense y la consagración en el Torneo Clausura, los hinchas manifestaron su respaldo al DT con cánticos a favor de su permanencia.
Frente a ese apoyo constante, Domínguez fue tajante al referirse a su futuro: “Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí”, en alusión directa al director deportivo del club.
Angeleri es su hombre de confianza y con el que viene trabajando codo a codo desde hace casi tres años. Es quien lo sostuvo y trabaja para la renovación. Pero hay muchos factores de por medio y no solo es una cuestión de dinero. Se charla en ventas y refuerzos, en una política que le permita tener injerencia y en una agenda superpoblada de desafíos.
El entrenador, que se emocionó hasta las lágrimas en el balcón del Palacio Municipal, agradeció luego a los distintos estamentos de la institución y volvió a mencionar a la conducción: “Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos (Angeleri), muchas gracias a la dirigencia”, expresó.
El entrenador agregó una frase que dejó abierta la expectativa de continuidad: “Esperamos ser mejores el año que viene”.
LE PUEDE INTERESAR
La curiosa historia de González Pirez
LE PUEDE INTERESAR
Cristian Medina: del escepticismo al título
Esta frase, por primera vez, lo pone en un primer plano de cara a la renovación algo que hasta hace unas semanas parecía complejo.
Esta tarde habrá una nueva reunión. El DT postergó sus vacaciones para hablar del tema
Con las recientes consagraciones, Domínguez alcanzó su quinto título al frente de Estudiantes. Anteriormente había ganado la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura.
De esta manera, se convirtió en el segundo director técnico más ganador en la historia del club, solo por detrás de Osvaldo Zubeldía, que suma seis títulos, entre ellos tres Copas Libertadores.
La situación del entrenador también fue abordada por Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien remarcó la necesidad de diálogo y planificación: “No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar”.
“Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza”, explicó.
Además de Estudiantes está Boca sobrevolando más allá que desde su entorno lo descartaron.
Eduardo Domínguez y su continuidad en estudiantes, el deseo de todas las partes / fotobaires
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí