Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio

En el marco del cuádruple crimen de La Loma, la Justicia condenó este lunes a Marcelo Tagliaferro a 7 años de prisión y a Patricia Godoy a 4 años tras comprobarse que brindaron información falsa que habría afectado la investigación original y prolongado una detención injusta, la del karateca Osvaldo Martínez. De esta forma se los llevaron detenidos y ahora deberán cumplir la condena en la cárcel, donde eran trasladados tras los exámenes de rigor.

La masacre tuvo lugar hace hace 14 años en un PH de la calle 28 entre 41 y 42, y el proceso se inició el pasado 1º de diciembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, donde la fiscalía y la querella pidieron penas de hasta diez años de prisión. Mientras tanto, la defensa se volcó por una absolución, o en su defecto, una pena en expectativa o prisión domiciliaria.

Lo cierto es que hoy el órgano jurisdiccional, a cargo de Emir Caputo Tártara, tomó la decisión de condenarlos tras hacer público su veredicto sobre la responsabilidad penal que tuvieron Tagliaferro y Godoy con la distorsión de hechos clave del suceso originario: los asesinatos de cuatro mujeres inocentes: Susana De Barttole (63), su hija Bárbara Santos (29), la nena Micaela Galle (11) y una amiga de la familia, Marisol Pereyra (35).