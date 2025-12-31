Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

Política y Economía |El panorama político que dejó este 2025

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones

La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
31 de Diciembre de 2025

El 2025 dejó a la Legislatura bonaerense envuelta en una sucesión de episodios que deterioraron su imagen pública y reforzaron una sensación de desconexión con la realidad social de la Provincia. A lo largo del año, EL DIA puso el foco en una serie de hechos que, leídos en conjunto, dibujan un escenario preocupante: presupuestos millonarios, baja actividad parlamentaria, denuncias judiciales y una persistente falta de transparencia en el manejo de los recursos.

Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos

Uno de los ejes centrales señalados por este diario fue la relación desproporcionada entre el gasto y el trabajo legislativo efectivo. Según se informó, en 2025 la Legislatura ejecutó más de 308 mil millones de pesos, mientras que ambas cámaras sesionaron apenas 16 veces en todo el año. El contraste resulta elocuente: en una provincia atravesada por emergencias económicas y sociales, el Poder Legislativo funcionó con presupuestos récord pero con una actividad que, al menos en términos cuantitativos, aparece claramente limitada. 

En ese marco de gastos elevados y controles difusos, estalló uno de los casos más emblemáticos del año: el de “Chocolate” Rigau. La investigación judicial por el cobro irregular de contratos en la Cámara de Diputados expuso un mecanismo que volvió a poner en discusión la opacidad con la que se administran fondos legislativos. Lejos de tratarse de un hecho aislado, EL DIA dio cuenta de la aparición de nuevas irregularidades en la causa, reforzando la idea de que el escándalo fue la punta de un iceberg más profundo, ligado al uso discrecional de recursos y a la falta de controles internos eficaces.

A este cuadro se sumaron hechos aún más graves en términos institucionales y humanos. Hacia el cierre del año, este diario informó sobre el procesamiento de dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales cometidos dentro del propio Palacio Legislativo. Las denuncias, ocurridas en el interior de un edificio que debería ser símbolo de representación democrática, sacudieron al ámbito político y dejaron al descubierto falencias en los mecanismos de prevención, contención y sanción dentro del Poder Legislativo.

El debate por el Presupuesto también ocupó un lugar central en la cobertura de este diario. En artículos de análisis y opinión, EL DIA advirtió que, pese a contar con un presupuesto elevado, la Legislatura mostró dificultades para construir acuerdos amplios y políticas de Estado sostenidas en el tiempo. La discusión presupuestaria volvió a exhibir tensiones internas y una dinámica política que parece más enfocada en la coyuntura que en una planificación estratégica de largo plazo.

Gastos millonarios rodeados de un halo de opacidad, escasa actividad parlamentaria, escándalos judiciales y denuncias graves se combinaron en un año que dejó más preguntas que respuestas. Desde sus páginas, EL DIA insistió en un punto clave: la necesidad de más transparencia, mayor rendición de cuentas y un funcionamiento acorde a la responsabilidad institucional que implica legislar para la provincia más grande del país

En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

