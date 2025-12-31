La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
La Legislatura bonaerense, entre denuncias de abuso y corrupción, costos millonarios y pocas sesiones
Amnistía a los jugadores de Estudiantes que le hicieron el pasillo de espaldas a Central
Faroni, un pro-SAD dentro de AFA: desvió U$S 6.2 millones a sociedades para comprar el Perugia de Italia
VIDEO.- Desde el aire: así se vio el apagón que afectó a La Plata esta madrugada
¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
¡Cambió el pronóstico para La Plata! Anuncian chaparrones para hoy y activan el alerta amarillo por el calor
¿Te vas a la Costa? Uno por uno, todos los radares en las rutas para evitar fotomultas millonarias
Chocolate (Dubai) por la noticia: en medio del escándalo, la AFA tendrá una torre de lujo en los Emiratos Árabes Unidos
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Verón abrió su corazón y despidió el 2025 con emotivo mensaje: "No permitir nunca que nos pisen la cabeza"
En Gimnasia hay dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¡Revivió! David Kavlin habló tras el paro cardíaco: “Había muerto”
El año termina, el amor también... Uno por uno, todos los famosos que se separaron en 2025
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
China impone cupo y aranceles a la carne Argentina: el impacto en la ganadería
Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible
En qué países del mundo ya es 2026: la cuenta regresiva para el Año Nuevo en Argentina
Corriendo rumbo al 2026: bajo intenso calor, fin de año ¡con carrera en La Plata!
Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata
Ley de Inocencia Fiscal: algunos puntos clave a los que hay que prestarles atención
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa
Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El 2025 dejó a la Legislatura bonaerense envuelta en una sucesión de episodios que deterioraron su imagen pública y reforzaron una sensación de desconexión con la realidad social de la Provincia. A lo largo del año, EL DIA puso el foco en una serie de hechos que, leídos en conjunto, dibujan un escenario preocupante: presupuestos millonarios, baja actividad parlamentaria, denuncias judiciales y una persistente falta de transparencia en el manejo de los recursos.
LEA TAMBIÉN
Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
Uno de los ejes centrales señalados por este diario fue la relación desproporcionada entre el gasto y el trabajo legislativo efectivo. Según se informó, en 2025 la Legislatura ejecutó más de 308 mil millones de pesos, mientras que ambas cámaras sesionaron apenas 16 veces en todo el año. El contraste resulta elocuente: en una provincia atravesada por emergencias económicas y sociales, el Poder Legislativo funcionó con presupuestos récord pero con una actividad que, al menos en términos cuantitativos, aparece claramente limitada.
En ese marco de gastos elevados y controles difusos, estalló uno de los casos más emblemáticos del año: el de “Chocolate” Rigau. La investigación judicial por el cobro irregular de contratos en la Cámara de Diputados expuso un mecanismo que volvió a poner en discusión la opacidad con la que se administran fondos legislativos. Lejos de tratarse de un hecho aislado, EL DIA dio cuenta de la aparición de nuevas irregularidades en la causa, reforzando la idea de que el escándalo fue la punta de un iceberg más profundo, ligado al uso discrecional de recursos y a la falta de controles internos eficaces.
A este cuadro se sumaron hechos aún más graves en términos institucionales y humanos. Hacia el cierre del año, este diario informó sobre el procesamiento de dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales cometidos dentro del propio Palacio Legislativo. Las denuncias, ocurridas en el interior de un edificio que debería ser símbolo de representación democrática, sacudieron al ámbito político y dejaron al descubierto falencias en los mecanismos de prevención, contención y sanción dentro del Poder Legislativo.
El debate por el Presupuesto también ocupó un lugar central en la cobertura de este diario. En artículos de análisis y opinión, EL DIA advirtió que, pese a contar con un presupuesto elevado, la Legislatura mostró dificultades para construir acuerdos amplios y políticas de Estado sostenidas en el tiempo. La discusión presupuestaria volvió a exhibir tensiones internas y una dinámica política que parece más enfocada en la coyuntura que en una planificación estratégica de largo plazo.
Gastos millonarios rodeados de un halo de opacidad, escasa actividad parlamentaria, escándalos judiciales y denuncias graves se combinaron en un año que dejó más preguntas que respuestas. Desde sus páginas, EL DIA insistió en un punto clave: la necesidad de más transparencia, mayor rendición de cuentas y un funcionamiento acorde a la responsabilidad institucional que implica legislar para la provincia más grande del país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí