Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Hay dos detenidos por delitos presuntamente cometidos dentro del palacio legislativo

Una causa por abusos sexuales sacude al Senado bonaerense

La investigación judicial reconstruye una trama de abuso y manipulación que se habría extendido durante casi una década

Una causa por abusos sexuales sacude al Senado bonaerense

Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz fueron detenidos

31 de Diciembre de 2025 | 05:03
Edición impresa

La Justicia penal de La Plata investiga una serie de denuncias por abusos sexuales reiterados que se habrían extendido durante casi una década y que tienen como protagonistas a dos empleados del Senado bonaerense, actualmente detenidos. Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, imputados por delitos contra la integridad sexual cometidos -según fuentes judiciales- en un contexto de manipulación, amenazas y ejercicio de poder, tanto en el plano personal como político.

La explosiva causa, que se tramitó durante años y sumó testimonios coincidentes de distintas denunciantes, derivó finalmente en órdenes de detención, allanamientos y secuestro de material probatorio, dispuestas a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata. El expediente quedó bajo la intervención del Juzgado de Garantías N° 4, que avaló las medidas al considerar acreditada la existencia de elementos de convicción suficientes.

Según pudo sabe EL DIA a partir de fuentes judiciales y voceros, los hechos investigados se remontan al menos a 2015 y describen un patrón de abusos sexuales con acceso carnal, violencia psicológica y sometimiento prolongado, en algunos casos, hasta 2023. Las víctimas -cuyas identidades se preservan- relataron ante la Justicia haber sido sometidas en un contexto de asimetría de poder, amenazas y manipulación emocional.

Fuentes del expediente indicaron que uno de los ejes centrales de la causa es la utilización de espacios políticos, vínculos laborales y promesas de crecimiento dentro de la militancia como mecanismo de acercamiento y control. En ese marco, la fiscalía investiga el funcionamiento de una presunta estructura denominada “La Orden de la Luz”, que, según los testimonios incorporados, operaba con una lógica sectaria.

Según surge de las actuaciones, Rodríguez se presentaba como un líder espiritual con supuestos “poderes especiales”, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol de guía o facilitadora, reforzando el sometimiento de las víctimas. Siempre según fuentes judiciales, esta dinámica habría sido utilizada para justificar los abusos, anular la voluntad de las denunciantes y sostener un vínculo coercitivo prolongado en el tiempo.

Los hechos investigados incluyen accesos carnales sin consentimiento, amenazas con armas blancas, episodios de intimidación, control de la vida personal y sexual de las víctimas, y una progresión en la gravedad de las conductas denunciadas. Parte de los abusos, además, habrían ocurrido en inmuebles vinculados a los imputados y en ámbitos relacionados con su actividad política y laboral.

LE PUEDE INTERESAR

El calor, una cantera y un trágico final en Olmos

LE PUEDE INTERESAR

Asaltan una carnicería y al dueño le sacan hasta su moto

Se negaron a declarar

Tras las detenciones concretadas en la noche del 29 de diciembre, ambos imputados fueron trasladados para ser indagados. Sin embargo, Rodríguez y Silva Muñoz se negaron a declarar, haciendo uso de su derecho constitucional, según confirmaron voceros judiciales.

En paralelo, la defensa solicitó el traslado de los detenidos a una alcaldía departamental, alegando que los calabozos de la DDI donde permanecían alojados no reunían condiciones adecuadas, un planteo que quedó sujeto a resolución judicial.

Desde la fiscalía destacaron que la causa se apoya en declaraciones testimoniales, coincidentes y sostenidas en el tiempo, además de material documental y digital incorporado recientemente. La investigación también reconstruye intentos previos de las víctimas por denunciar, así como presuntas maniobras de hostigamiento posteriores para evitar que los hechos llegaran a la Justicia.

Para el Ministerio Público, el caso reviste una gravedad institucional significativa, no solo por la reiteración y extensión temporal de los abusos denunciados, sino también por el contexto de poder desde el cual se habrían cometido, lo que habría facilitado la captación y el sometimiento de las víctimas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

El año termina con el termómetro “explotado”, pero anuncian un alivio

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región

Armas, una moto robada y menores involucrados

Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Pintado en la mira y Weigandt a la espera
La Ciudad
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Arden los muñecos en La Plata
Fin de año polémico con sólo 22 muñecos avalados
El año termina con el termómetro “explotado”, pero anuncian un alivio
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla