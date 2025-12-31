VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata

La previa de los festejos de Año Nuevo se vio alterada por un violento episodio de tránsito en Melchor Romero, donde un choque entre dos automóviles derivó en incidentes y agresiones entre los conductores, en un sector que se encontraba altamente concurrido por las compras de fin de año.

El hecho ocurrió en la intersección de 173 y 528, frente a un supermercado, que debido a la fecha y a la antesala festiva presentaba gran afluencia de personas y un intenso tránsito vehicular en toda la cuadra. Por causas que aún se investigan, dos vehículos colisionaron y, lejos de limitarse a un intercambio de datos, la situación escaló rápidamente.

Según relataron testigos, los conductores comenzaron a discutir, se bajaron de los rodados y pasaron de los insultos a la violencia física. La pelea fue subiendo de tono y uno de los involucrados terminó con golpes, generando momentos de tensión entre vecinos, clientes del comercio y automovilistas que circulaban por la zona.

Varias personas intentaron intervenir para frenar el enfrentamiento, aunque en un primer momento no lograron separarlos. Finalmente, la escalada de violencia logró ser contenida, evitando un desenlace mayor en un contexto de nerviosismo generalizado por las celebraciones de fin de año.

Hasta el momento, se desconocen los pormenores del episodio y no trascendió información oficial sobre posibles demorados o intervención policial. Se aguarda el reporte oficial para ampliar detalles sobre lo ocurrido.