BONAR 2029N, reservas netas y el riesgo de un enero ajustado

El Gobierno anunció la emisión de un bono en dólares, en el marco de un cierre del año que encuentra al BCRA y al Tesoro en una posición delicada. Aunque la volatilidad cambiaria y el descenso del Riesgo País dieron cierto respiro tras las elecciones, la dinámica de Reservas sigue siendo frágil y coloca al comienzo de 2026 como un test decisivo para la sostenibilidad del programa económico. Con pagos relevantes en dólares y una capacidad de acumulación todavía insuficiente, el margen operativo es estrecho: el “verano financiero” se perfila como la primera gran prueba del nuevo equilibrio macro.

Las Reservas Netas del Banco Central se ubican actualmente en torno a -476 millones de dólares, incluso contabilizando los desembolsos del FMI y tomando los valores corrientes de los activos. Si se aplica la metodología del Fondo para evaluar la meta de diciembre, este valor desciende a -17.600 millones. En ambos casos, excluyendo encajes, el swap con China, el swap activo con EEUU y los repos con vencimiento menor a un año.

Del lado del Tesoro, la situación es aún más exigente. Los depósitos en moneda extranjera ascienden apenas a 108 millones de dólares, un monto simbólico frente a los compromisos inmediatos. Enero concentra vencimientos por aproximadamente 4.200 millones de dólares en Bonares y Globales, más 480 millones a otros acreedores. Los meses siguientes también lucen exigentes incluyendo pagos de intereses al FMI y desembolsos a otros organismos internacionales. Es un perfil de vencimientos que no puede ser afrontado sin asistencia externa o sin renovación por parte del mercado.

Frente a este cuadro, las preguntas centrales pasan por la capacidad de acumular Reservas del BCRA y la posibilidad de obtener financiamiento del Tesoro. Respecto al primer punto, el Ministro de Economía Luis Caputo se explayó sobre la estrategia a adoptar en 2026. Al respecto mencionó que la acumulación de Reservas provendrá de la necesidad de remonetización de la economía. La estimación oficial indica que si la Base Monetaria se mantiene constante en términos del PIB (hoy en torno a 3,9%), el año que viene debe crecer nominalmente un 25% (compuesto aproximadamente por un crecimiento del 4% real y un 20% de inflación promedio).

De ser correctas estas premisas, la economía demandará pesos por alrededor de $10 billones, equivalente al tipo de cambio actual a unos 7.000 millones de dólares, de allí surge la estimación de compras “de mínima” del Ministro. Sobre ese número, si la demanda de pesos se recompone y la Base crece en proporción al PIB, las compras serán mayores. Por supuesto, esto implica asumir que existe tal oferta de dólares, que vendría de la cuenta financiera. En lo que vamos del 2025 la misma fue superavitaria por 6.000 millones, aunque con un rol importante del FMI. Un desafío importante sigue siendo atraer capitales privados a Argentina.

El otro frente es el acceso al financiamiento. Si bien en caso de emergencia el Gobierno podría seguir haciendo uso del SWAP con Estados Unidos, pero ese mecanismo es visto como un recurso de última instancia, dado que hacerlo debilitaría su posición financiera. En ese sentido, el Gobierno anunció su primera salida al mercado de capitales con bonos denominados en dólares. Se emitirá el BONAR 2029N Ley local, con un cupón del 6,5%. El rendimiento dependerá de la Licitación: Si nos guiamos por la curva de mercado debería rondar el 11%, aunque probablemente el Gobierno quiera mostrar fortaleza y pretenda obtener una tasa menor.

El éxito de la operación dependerá del precio de corte y del monto obtenido. Para lograr un roll-over del capital de los vencimientos de enero necesita 2.700 millones de dólares. Cabe preguntarse cuáles serán los incentivos para el ingreso de nuevo participantes. Al ser un bono Ley local es difícil imaginar una participación masiva del capital extranjero, y los actores locales deberían contar con algún sweetener para preferirlo por encima del AL29, que tiene menor duración.

La estrategia se complementa con las operaciones repo con bancos internacionales, que según indicó el Ministerio de Economía habría ofrecido 6.000 a 7.000 millones (suficiente para cubrir pagos del Tesoro hasta febrero). Seguramente desde esta fuente se obtenga el remanente para los vencimientos de comienzos de año.

En suma, el país se dirige a un enero con margen de error pequeño. Las Reservas Netas siguen en niveles bajos, los compromisos en moneda dura son significativos y la política cambiaria exige acumulación sostenida para mantener credibilidad. El Gobierno confía en que la combinación de inflación descendente, menor volatilidad y apoyo financiero externo permita atravesar el primer trimestre sin sobresaltos. Pero para que el círculo virtuoso se materialice, será necesario un acompañamiento claro del mercado y una mejora en la disponibilidad efectiva de divisas.

