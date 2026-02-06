El exministro de Economía Domingo Cavallo expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de postergar la aplicación del nuevo índice de inflación del INDEC y cuestionó lo que definió como una actitud de "intolerancia" frente a las críticas. El planteo se dio en medio de un fuerte cruce público entre el ministro de Economía Luis Caputo y su exviceministro Joaquín Cottani, quien había asegurado que la nueva fórmula estaba lista desde junio de 2024.

La controversia escaló cuando Caputo rechazó las críticas y minimizó la opinión de su exnúmero dos. "No le presto atención a lo que dice. Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó. No sé si quedó molesto o algo pero lo que hizo nunca en su vida, que es dar reportajes, ahora se la pasa por medios para desacreditarnos", lanzó el ministro, marcando distancia tanto de Cottani como del propio Cavallo.

Ante ese escenario, Cavallo decidió intervenir y fijar posición desde su blog personal. Allí sostuvo que lo que el Gobierno interpreta como ataques son, en realidad, advertencias necesarias. Apuntó contra una "intolerancia" hacia sectores que, aun con vocación de apoyo, señalan errores, y advirtió que esa actitud no es una fortaleza política sino una debilidad que "genera daños autoinfligidos" a la propia gestión.

En ese sentido, defendió explícitamente a su excolaborador: "Lo que ha ocurrido en los últimos días con las opiniones vertidas por Joaquín Cottani, me consta que con total buena fe y espíritu de crítica constructiva lo ejemplifica", señaló Cavallo, quien fue ministro durante la presidencia de Carlos Menem. Para el economista, desoír ese tipo de advertencias puede poner en riesgo el clima de estabilidad financiera.

Finalmente, Cavallo fue más allá y cuestionó una de las premisas centrales del presidente Javier Milei. Tras recordar el Plan de Convertibilidad y mencionar antecedentes históricos —incluida una referencia al rol del gobierno de Donald Trump en un contexto reciente— desmintió el eslogan de los "100 años de intervencionismo". Según afirmó, Milei "tenía claro" antes de asumir que esa narrativa no era exacta y concluyó con una advertencia directa: "No me parece conveniente como estrategia electoral que lo siga repitiendo, porque quienes conocen en detalle nuestra historia económica, saben que no es verdad".