Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $4 millones: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Las similitudes con un órgano para el mismo fin que creó Trump en ee uu

El Gobierno de Javier Milei monta una oficina para desmentir fake news u operaciones

El área dependerá de Presidencia y estará coordinada por funcionarios cercanos al círculo estratégico del presidente

El Gobierno de Javier Milei monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
5 de Febrero de 2026 | 19:35

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional oficializó la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un organismo diseñado para desmentir noticias que el oficialismo considera falsas y denunciar lo que define como operaciones mediáticas. La iniciativa fue impulsada directamente por el presidente Javier Milei y se presenta como una herramienta permanente de reacción comunicacional frente a la agenda pública.

Según el comunicado difundido por la Presidencia, la nueva estructura fue creada para “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de los medios y de la casta política”. En la Casa Rosada explicaron que todos los ministerios estarán habilitados para enviar casos al área, que evaluará y emitirá respuestas institucionales desde una cuenta oficial.

El lanzamiento se inscribe en un contexto de fuerte confrontación discursiva entre el Gobierno y sectores del periodismo, con acusaciones recurrentes del Presidente sobre presuntas campañas de desinformación contra su gestión.

Estructura y conducción

La Oficina de Respuesta Oficial funcionará dentro de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia. El área estará coordinada por Juan Pablo Carreira, funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los estrategas políticos más influyentes del oficialismo.

Fuentes de la Jefatura de Gabinete indicaron que el vocero presidencial Manuel Adorni y su secretario de Prensa, Javier Lanari, tendrán un rol de supervisión sobre el funcionamiento del organismo. Según esas fuentes, no se prevé la contratación de nuevo personal: el equipo será el mismo que actualmente administra la cuenta OPRA (Oficina del Presidente de la República Argentina), desde donde ya se difunden comunicados y posicionamientos oficiales.

LE PUEDE INTERESAR

Las claves para entender el acuerdo comercial que firmaron Argentina y Estados Unidos

LE PUEDE INTERESAR

Entró en vigencia en Cañuelas la tasa del 2% sobre combustibles en estaciones de servicio

Desde el entorno presidencial remarcan que la intención es concentrar la respuesta comunicacional del Estado en un único canal identificable, con estética y lenguaje propios, que actúe con rapidez frente a versiones que el Gobierno considere incorrectas.

Un esquema inspirado en la “rapid response” de Trump

Dentro del oficialismo reconocen que el diseño de la oficina se inspira en modelos internacionales de comunicación política, en particular en la estrategia de “rapid response” utilizada por la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump.

Durante su gestión, el equipo digital de Trump desarrolló cuentas oficiales dedicadas a monitorear medios y redes sociales para contestar en tiempo real informaciones críticas, reforzar la agenda presidencial y marcar públicamente lo que consideraba errores o tergiversaciones. La lógica era convertir la respuesta gubernamental en un producto comunicacional propio, con identidad visual fuerte y circulación directa en redes.

La comparación también aparece en el plano estético: la versión estadounidense utilizaba un logo rojo con la Casa Blanca estilizada; la oficina argentina adoptó un diseño bordó con la Casa Rosada como emblema. En ambos casos, el objetivo es construir una marca reconocible asociada a la voz oficial del Ejecutivo.

Funcionamiento y primeras intervenciones

Tras su anuncio, la Oficina de Respuesta Oficial publicó sus primeras intervenciones dirigidas a medios y dirigentes políticos. El esquema previsto es que opere de manera permanente, con monitoreo de noticias y publicaciones en redes, y que emita réplicas públicas cuando el Gobierno entienda que circula información falsa o incompleta.

“Todos los ministerios están avisados para enviar las fake news que detecten sobre sus áreas”, señalaron fuentes oficiales. El área actuará como un concentrador de denuncias internas y como un emisor centralizado de la postura gubernamental.

Funcionarios del gabinete respaldaron la iniciativa en redes sociales y la definieron como una herramienta para “ordenar la comunicación” y defender la gestión frente a lo que consideran campañas de desinformación.

Antecedentes locales y debate público

La creación de la oficina reavivó comparaciones con experiencias argentinas previas vinculadas al monitoreo de medios y plataformas digitales. Algunos sectores opositores la asociaron con organismos impulsados por gobiernos anteriores para observar la circulación de información, mientras que desde la Casa Rosada sostienen que se trata de un instrumento estrictamente comunicacional, sin funciones regulatorias.

El nuevo organismo aparece en un escenario donde la disputa política se traslada cada vez más a redes sociales y donde los gobiernos buscan mecanismos de respuesta directa sin intermediación periodística. En ese marco, la Oficina de Respuesta Oficial se presenta como una pieza clave de la arquitectura comunicacional libertaria: una estructura pensada para intervenir en tiempo real en la conversación pública, fijar posición y disputar el relato político en el ecosistema digital.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento: rechazo de los gremios

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

Pasó la lluvia en La Plata, salió el sol y así seguirá el tiempo las próximas horas

Polémica por los sponsors de Gimnasia: detalles del trasfondo por los acuerdos con OCA y Flybondi

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

“Estudiantes es un club muy grande”

Ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico de La Plata, en medio de los apagones

¿Boca también se lleva a Cetré? Tras la compra de Ascacibar, buscan un delantero
Últimas noticias de Política y Economía

Las claves para entender el acuerdo comercial que firmaron Argentina y Estados Unidos

Entró en vigencia en Cañuelas la tasa del 2% sobre combustibles en estaciones de servicio

Jueves negro: el riesgo país se disparó y las acciones se hundieron hasta un 8% en Wall Street

El Gobierno puso en subasta futura el predio de “La Huerta” en Tandil a través de la AABE
Deportes
Fabricio Iacovich se queda en Estudiantes y ya firmó la extensión de su contrato
El guiño de Cetré de Boca, en medio de los rumores por un nuevo pase entre el Pincha y el Xeneize
El Chelo Torres recibió una distinción de la Liga Profesional tras su gol ante Aldosivi
Un ex campeón con Estudiantes presenció la práctica y recorrió el Country
Gimnasia volvió a entrenarse en Estancia Chica y se perfilan varios regresos para enfrentar a Barracas Central
Espectáculos
Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”
Latorre y el Chavo Fucks tuvieron un cruce picante en vivo y Gambetita "lo mandó a estudiar"
Martín Migueles opacó a Mauro Icardi en su día y le pegó donde más le duele
Escándalos: Icardi no saludó a sus hijas por el cumpleaños pero las invitó al de la hija de la China Suárez
Bridgerton, la nueva temporada arrasa en Netflix: ocupa el primer lugar entre romances, máscaras y escándalos
Policiales
“Era paz y ahora se rompió todo”: el dolor de la familia que pide justicia por Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón
Confirman condenas y absoluciones por la muerte de Lucas Lin en la pileta del Colegio Lincoln de La Plata
VIDEO. Así fue el operativo en La Plata para desarticular la red que captaba a menores para su explotación
VIDEO. En Tolosa, un grupo de vecinos atrapó a un ladrón que intentó cometer un robo de madrugada
La Autopista La Plata, escenario de otro violento choque que dejó como saldo dos heridos
Información General
ANMAT prohibió productos capilares, perfumes y un jabón líquido: uno por uno, cuáles son
Alerta fitosanitaria en la isla Martín García por plaga del Picudo Rojo, que afecta las palmeras
VIDEO.- Desesperado rescate en la puerta de un shopping: abuelos dejan solo a su nieto para ir de compras
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla