¿Los arriesgan antes del clásico en el Bosque?

Domínguez y Zaniratto evalúan. El goleador del León arrastra una sobrecarga muscular en el aductor derecho, mientras que el volante tripero viene de una bursitis infecciosa
Más allá que Estudiantes y Gimnasia tienen un compromiso el próximo lunes por la cuarta fecha del Torneo Apertura, ambos equipos ya empiezan a mirar de reojo el clásico del 15 de febrero que se jugará en el Bosque. Y ante esto, hay jugadores importantes que están tocados y que los entrenadores están evaluando qué hacer: Guido Carrillo y Nacho Fernández. ¿Vale la pena arriesgarlos este fin de semana?, es la primera pregunta que Eduardo Domínguez y Fernando Zaniratto se hacen a sí mismos.
Si Carrillo y Nacho son resguardados, llegarían al clásico con dos semanas de inactividad
Sin dudas, tanto Carrillo como Nacho son piezas fundamentales en las estructuras de sus equipos. Y disputar el clásico en una quinta fecha, donde los jugadores van encontrando el ritmo ideal para la temporada, hacen cambiar la planificación de los técnicos. A esta altura, un triunfo ante el rival de toda la vida puede servir de envión para lo que viene, pero antes, ambos se juegan partidos importantes y contra equipos que no vienen bien en el Apertura como Deportivo Riestra y Barracas Central.
Tanto Domínguez y Zaniratto saben que sumar la mayor cantidad de puntos desde el comienzo, ya que podrían darle otro margen a sus equipos para cuando haya mayor seguidilla de partidos.
Para el Pincha y Domínguez, Carrillo tiene un rol clave dentro del equipo. Más allá del aporte goleador, es una voz de mando y actualmente se convirtió en el flamante capitán, tras la venta de Santiago Ascacibar a Boca.
Pese a que tiene otros nombres para poner en el ataque, Carrillo sigue siendo irremplazable. Sobre todo, en los partidos más importantes, donde siempre da la talla.
El delantero estuvo presente en los primeros tres partidos del año, donde ingresó como suplente ante Ituzaingó con gol incluido, y después fue titular ante Independiente y Boca.
Sin embargo, sintió una molestia en la previa del duelo ante Defensa y Justicia, por lo que fue baja sensible. Por una sobrecarga muscular en el aductor derecho, Domínguez decidió resguardarlo.
Si bien Carrillo mejoró en las últimas horas, el DT piensa si vale la pena o no arriesgarlo, ya que después vendrá el clásico. Y en caso de que el goleador no esté presente, su reemplazante sería Adolfo Gaich, quien sumó sus primeros minutos ante el Halcón. Otra opción es la de Lucas Alario, quien también está en duda por una lumbalgia aguda.
Lo más probable es que Carrillo forme parte de la lista de concentrados ante Deportivo Riestra, pero que arranque desde el banco de suplentes. Para el DT sería importante que el jugador tenga algunos minutos, para no llegar al clásico con dos semanas de inactividad.
Sin embargo, siempre se priorizará el físico del delantero, ya que Domínguez sabe que se vendrán partidos muy duros además del clásico. Hoy lo va a evaluar para empezar a darle forma a su decisión.
Nacho Fernández le dio un salto de calidad al mediocampo de Gimnasia, aportando toda su experiencia y también, su clase. Luego de haber tenido un gran debut ante Racing y de haber jugado ante River un tiempo en el Monumental, el experimentado jugador no pudo estar ante Aldosivi por bursitis infecciosa en uno de sus codos, luego de una picadura.
En la previa al encuentro, Nacho presentó un cuadro febril, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Fernando Zaniratto decidió no arriesgarlo. Más allá de la importante baja, el equipo se pudo acomodar y estuvo a la altura del duelo ante el Tiburón, donde lo terminó ganando por 3-1.
Esta semana, Fernández mejoró y empezó a trabajar con el plantel de manera normal, por lo que Zaniratto evalúa si lo incluye o no ante Barracas Central.
Ambos jugadores serán evaluados por sus técnicos, para ver si pueden estar el lunes
Sin embargo, con el partido ante Estudiantes en el horizonte y con lo que significaría que Nacho esté presente en ese duelo, el entrenador no descarta cuidarlo. Sin embargo, si el volante está óptimo, será difícil decirle que no juegue, ya que es el conductor del equipo y además le es necesario.
Hoy lo va a volver a evaluar, para ver si lo puede tener en cuenta para el duelo del lunes. Y como el caso de Carrillo, si Nacho no suma minutos el lunes, al clásico llegaría con dos semanas de inactividad. Ante este panorama, también es probable que sume un puñado de minutos. En el triunfo ante Aldosivi, Zaniratto apostó por un jugador con características similares para que juegue desde el inicio, como lo es Lucas Castro.
El último clásico en el que se enfrentaron Guido Carrillo y Nacho Fernández fue el correspondiente a la tercera fecha del torneo de 2015, donde el Pincha venció 3-1 al Lobo en el Bosque.
En ese encuentro que se disputó el 1º de marzo de ese año, Carrillo fue titular y marcó uno de los goles del triunfo (Schunke y Cerutti ampliaron, mientras que descontó Vegetti). Por su parte, Nacho ingresó en el minuto 21 del complemento en lugar de Roberto Brum.
Tanto Estudiantes como Gimnasia, van a tener un febrero más calmo, ya que no tendrán tantos partidos entre semana. Marzo si va a ser un mes más complejo, donde se jugarán varias fechas seguidas.
Luego del empate ante Defensa y Justicia y con Deportivo Riestra como próximo objetivo del lunes, el Pincha va a tener después el domingo 15 el clásico ante Gimnasia; el viernes 20 de local ante Sarmiento y cerraré el mes el miércoles 25 ante Newell´s como visitante.
Por su parte y luego del triunfo ante Aldosivi, Gimnasia tendrá como próximo rival a Barracas Central el lunes; luego el clásico en el Bosque ante el Pincha y luego irá a Mendoza para visitar al otro Gimnasia, el viernes 20. Y el miércoles 25, recibirá a Rosario Central.
Tanto al Pincha como al Lobo, se le vendrán partidos complicados
guido carrillo arrastra una sobrecarga muscular / eldia
nacho fernández dejó atrás un cuadro infeccioso / eldia
