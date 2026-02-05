Argentina anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos

Pablo Quirno anunció, desde Washington, que el gobierno argentino firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo”, publicó el Canciller en sus redes sociales.

EN DESARROLLO