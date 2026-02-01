Pymes del Gran La Plata alertan por el freno al financiamiento productivo

El acceso al financiamiento se convirtió en uno de los principales límites para la actividad de las pequeñas y medianas empresas del Gran La Plata y del resto del país. Los datos nacionales y los testimonios de empresarios locales coinciden en un diagnóstico que se repite: conseguir crédito resulta cada vez más difícil y, cuando aparece, las condiciones expulsan a buena parte del sector productivo.

El Indicador de Competitividad y Acceso al Financiamiento (ICAF) 2025, elaborado por FinanCAME desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mostró al inicio del año que el 66,9% de las pymes no logró acceder a ningún tipo de financiamiento en los meses previos. El informe expone un sistema que no logra cubrir las necesidades de capital de trabajo ni los planes de inversión de un universo clave para el empleo y el consumo interno.

Las encuestas oficiales también reflejan el problema. La mitad de las pymes enfrenta requisitos que considera difíciles de cumplir al momento de solicitar un crédito. A eso se suma otro obstáculo: más de la mitad de las firmas desconoce las alternativas disponibles fuera del circuito bancario tradicional. El desconocimiento sobre herramientas del mercado de capitales supera el 56% y la situación golpea con más fuerza a emprendedores, donde dos tercios no consiguieron financiamiento en el último semestre de 2025.

El Banco Central, a su vez, ubica al acceso y a la intensidad del crédito entre los puntos más críticos para la subsistencia empresarial. Plazos cortos, montos que no alcanzan y trámites extensos forman un cuello de botella que impacta de manera directa en la operatoria diaria.

En el plano local, el malestar tiene voz propia. Valentín Gilitchensky, referente de la Federación de Empresarios de La Plata (FELP) e integrante de la Asociación Comercial de Calle 8 y adyacencias, describió un escenario de asfixia financiera. “En el sistema bancario no nos estamos pudiendo financiar porque las tasas siguen siendo una locura. Lo único que financia el pequeño comercio ahora es el cheque y los proveedores, como siempre. Si queremos expandirnos o necesitamos otro tipo de crédito para salvar un poco la situación, no nos podemos financiar porque las tasas son realmente usureras”, señaló.

El dirigente explicó que incluso las líneas que aparecen como más accesibles pierden atractivo cuando se suman costos. “La tasa más barata que conseguimos fue de 40%, pero con gastos administrativos se va a 60% y la verdad es que son impagables. Estamos bajando los márgenes y no alcanza. También pesa lo que cobran las tarjetas de crédito. Si uno hace las cuentas, no lo puede pagar”, afirmó.

Desde Los Hornos, el diagnóstico se repite. Gastón Cello, presidente de la Asociación de Comerciantes de Los Hornos (ACLHO), habló de ventas en retroceso y empresarios en modo defensivo. “La situación en el centro comercial es complicada. Notamos una gran recesión en las ventas, hace meses que están bajas. La incertidumbre económica afecta a los comercios y, en este escenario, los empresarios pymes son muy cautelosos. A veces aparecen tasas más atractivas, pero muchos optan por no endeudarse, priorizan la estabilidad y la prudencia”, sostuvo.

MODELOS NO BANCARIOS

En paralelo a las dificultades con la banca, se consolidan modelos no bancarios que buscan cubrir ese vacío. El financiamiento que incluye fintech, factoring y leasing creció 84% interanual y ya supera los 11 billones de pesos. Se trata de esquemas que prometen mayor velocidad y menos exigencias formales.

Estos complementos crediticios se apoyan en sistemas de scoring que evalúan la solvencia del pagador y no sólo el historial de la pyme solicitante. Bajo ese esquema, proveedores y pequeñas firmas pueden acceder a condiciones similares a las de compañías de mayor tamaño, con liquidez en menos de 24 horas y pago de tasa sólo por el tiempo de uso.

Una de las plataformas que apunta a ese segmento es RedMagister, que ofrece monetizar cuentas por cobrar como cheques, facturas, órdenes de compra o contratos adjudicados, sin generar deuda bancaria tradicional. “El crédito tradicional hoy no responde a los tiempos ni a las necesidades de las pymes. Nuestro modelo parte de entender el flujo real del negocio: transformar ventas en liquidez inmediata y mejorar las condiciones de toda la cadena de valor”, afirmó Augusto Ercole, CEO de la firma.

Para muchas pymes del Gran La Plata, estas opciones aparecen más como una necesidad que como una elección. Entre tasas que no cierran, requisitos que excluyen y ventas que no repuntan, el financiamiento se convirtió en un factor decisivo para sostener la persiana abierta.