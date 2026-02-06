Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Deportes |Empresarios chinos, proyecto y "nada de etapas"

Gimnasia y el futuro sobre la remodelación del estadio

6 de Febrero de 2026 | 11:25

Escuchar esta nota

En Gimnasia predomina la idea de avanzar en la remodelación del estadio Juan Carmelo Zerillo con una obra integral y "no por etapas", con el objetivo de transformar de manera completa el Bosque bajo los lineamientos del proyecto ganador (el 65), que propone una fuerte ampliación de la capacidad, mejoras en accesibilidad y una integración urbana y ambiental más profunda. Esa decisión implicaría una inversión de gran escala y una coordinación compleja, especialmente en relación con los permisos y habilitaciones necesarias.

En ese marco, según supo este diario, por ahora no hay previstas reuniones técnicas ni gestiones formales con la Municipalidad de La Plata, un factor clave para cualquier intervención estructural en el estadio y su entorno.

Respecto del financiamiento, se maneja la hipótesis que los fondos privados para la construcción podrían comenzar a materializarse durante el segundo semestre del año. En ese contexto, durante el partido ante Aldosivi se registró la presencia de empresarios chinos -según supo El Día- que recorrieron el estadio con dirigentes albiazules, quienes serían potenciales inversores detrás de la iniciativa, alimentando las expectativas sobre la viabilidad económica del plan.

Las proyecciones actuales se apoyan en los lineamientos que en su momento expresó Martín Miranda, vocal titular y gerente de infraestructura, quien en diálogo con La Redonda -semanas atrás- definió la remodelación del Bosque como uno de los grandes objetivos institucionales de Gimnasia. Miranda remarcó que la clave para concretar el Proyecto 65 es la articulación con inversión privada y sostuvo que, si bien se trata de un sueño ambicioso, el club buscará las herramientas necesarias para llevarlo adelante, siempre supeditado a trámites, gestiones y la aprobación de los socios.

"La inversión es muy importante y se trabajó con el grupo que organizó el proyecto ganador, donde se hicieron algunos ajustes. Restan trámites, gestiones y confirmaciones, pero es un sueño que tenemos. La posibilidad que tiene el club de desarrollar el predio del Bosque es con aportes externos. Lo vamos a intentar y nadie nos va a quitar el sueño”, había dicho Miranda en enero. 

Los próximos meses serán clave, para luego contemplar cuánto tiempo llevaría la obra y los partidos que el Lobo termine jugando fuera de su estadio.

