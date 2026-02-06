Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Espectáculos |Los detalles

Visita higiénica para la China Suárez, su primera escena en "En El Barro"

6 de Febrero de 2026 | 08:35

Escuchar esta nota

La China Suárez se embarcó en el proyecto de Netflix realizado por Sebastián Ortega. Allí, aceptó un rol que sorprenderá y generará una revolución en el streaming. Su primera escena dará que hablar. 

Así, la actriz se suma oficialmente a la segunda temporada de "En El Barro", la serie de Netflix que funciona como spin-off de El Marginal.

El fuerte personaje de la actriz tendrá una primera escena que encenderá comentarios de todo tipo, una visita higiénica.

La China interpreta a Nicole, una mujer que llega al penal "La Quebrada". Su personaje es una trabajadora sexual VIP con clientes de alto poder adquisitivo y su vínculo inicial es con uno de los personajes fuertes de la serie.

Para la ocasión, en la serie de Sebastián Ortega, la actriz luce un look con ceja cortada, delineado intenso y tatuajes temporales en la cara.

Suárez tendrá su escena encendida en la prisión con Verónica Llinás, tal como se conoció en el tráiler.

La fecha de estreno de la segunda temporada de "En El Barro 2", donde ella tiene un rol protagónico, se estrena el 13 de febrero de 2026.

Elenco de lujo para la serie de Underground producida y dirigida por Sebastián Ortega que cuenta con Ana Garibaldi, Verónica Llinás, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez y tendrá una participación especial de L-Gante.

Además estarán Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca. Y las participaciones especiales de Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, Pablo Rago y Juan Minujín. 

Un detalle lleno de emociones para Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien grabó sus escenas hasta poco antes de su fallecimiento.

 

