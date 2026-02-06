Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Espectáculos

Occhiato reveló cuánta plata gana con Luzu y desató un escándalo

Occhiato reveló cuánta plata gana con Luzu y desató un escándalo

Nico Occhiato, dueño de Luzu

6 de Febrero de 2026 | 03:29
Edición impresa

Nicolás Occhiato volvió a estar en el ojo de la tormenta y desató una oleada de comentarios luego de que presumiera los ingresos que tiene Luzu TV, el canal de streaming que fundó hace casi cinco años.

El dueño y conductor de la señal viene desde hace tiempo encarando una cruzada en donde, por todos los medios, busca demostrar por qué se considera el líder absoluto del streaming. Sin embargo, en esta oportunidad habría llevado el asunto al extremo y terminó presumiendo de más.

Fue en el programa “Lape Social Club”, conducido por Sergio Lapegüe, en donde compartieron un video de Occhiato hablando de las estadísticas del canal, y repararon en un detalle clave. “Enero, el mejor mes en la historia de Luzu en audiencia”, se jactó en el clip en donde mostró algunas métricas del canal.

“Les quiero mostrar esto porque la verdad me tiene muy contento. Cuando vamos a ver las estadísticas, fue el mejor mes en la historia de Luzu con 8.200.000 de usuarios únicos. Es una locura”, siguió el empresario.

“Solo en enero hubo más de 116.000 nuevos suscriptores. Es impresionante. El total de visualizaciones de enero fue 91 millones. Es impresionante. No suelo mostrar mucho esto...”, agregó con emoción. Pero en lo que muchos repararon no fue en estos números de la audiencia, sino que al hacer zoom en la pantalla se pudo ver los “ingresos estimados” de la señal: 91.458,51 dólares en el mes.

“Para una empresa que tiene los empleados, que tiene Luzu, la verdad no me parece un delirio”, comentó Robertino Sánchez Flecha, panelista del programa. Luego Martín Salwe, acotó: “Yo le puedo sumar la pauta que tiene de auspiciantes, pero me parece que no. Estamos hablando del canal número uno de streaming de Argentina, que factura una cifra que parece fuerte, pero para los empleados que tiene, tampoco es wow”.

