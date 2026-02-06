Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Luego de la lluvia

Mejora el tiempo y sube la temperatura

6 de Febrero de 2026 | 02:22
Edición impresa

Tras la lluvia, el tiempo mejora y la Ciudad se encamina a un fin de semana con condiciones estables y temperaturas en ascenso.

Para hoy se espera una mínima de 17 grados, con cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde el termómetro trepará hasta los 28 grados. Hacia la noche, la temperatura rondará los 21 grados, con buen tiempo en general.

Mañana se presentará soleado y caluroso, con una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 30. El domingo continuará en la misma sintonía: mínima de 19 grados, máxima de 30 y cielo parcialmente nublado.

El buen tiempo se extenderá durante los primeros días de la próxima semana. El lunes se espera una mínima de 19 y una máxima de 31 grados, mientras que el martes será una de las jornadas más calurosas, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y los 31 grados. El miércoles se mantendrá parcialmente nublado, con una mínima de 20 y una máxima de 30. Recién el jueves volvería la inestabilidad, con el regreso de las lluvias y un descenso térmico: mínima de 20 y máxima de 25 grados.

 

