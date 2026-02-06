La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
La movilización partió desde la sede judicial ubicada sobre avenida 7 entre 56 y 57, y recorrió varias cuadras del Centro platense con carteles y remeras alusivas a la joven de 26 años. El único imputado será indagado
Pasadas las 17 horas de ayer, el llanto irrumpió la rutina del centro platense. Con abrazos interminables, remeras con su rostro y un cartel que exigía “Justicia por Rocío Alvarito”, familiares, amigos y vecinos marcharon por avenida 7 tras concentrarse frente a las fiscalías de 7 entre 56 y 57. El dolor fue el hilo conductor de una movilización cargada de angustia, donde la voz entrecortada de su madre Nancy y las lágrimas de su hermana Brenda reflejaron la herida que dejó la muerte de la joven de 26 años en el barrio La Loma.
La convocatoria había sido difundida en redes sociales y reunió a un nutrido grupo de personas que avanzó por el centro de La Plata para reclamar respuestas y visibilizar el caso. A cada paso, los presentes corearon pedidos de justicia mientras pegaban pancartas y mensajes frente a la sede judicial. La escena estuvo marcada por la conmoción y la congoja de quienes acompañaron a la familia en un reclamo que, aseguraron, busca avances en la causa.
Ya frente a la fiscalía, tomaron la palabra Nancy -la madre-, Brenda -la hermana- y las abogadas de la familia. Entre lágrimas, Nancy sostuvo que su hija “era familia, era paz, era luz y tenía ganas de vivir”. También relató que durante “el último tiempo la joven comenzó a alejarse de su entorno cercano”, dejó actividades que disfrutaba y se distanció de amigos y familiares. “Se rompió todo”, repitió con la voz quebrada, mientras era contenida por sus allegados.
A su lado, Brenda, visiblemente afectada, expresó que la familia “no sabe qué hacer” y que deposita su confianza en la Justicia para esclarecer lo ocurrido. Además, convocó a quienes tengan información a comunicarse mediante las redes creadas para reunir testimonios. “Que no tengan miedo, cualquier dato puede ayudar”, insistió, al remarcar que el objetivo es reconstruir lo ocurrido y evitar que hechos similares se repitan.
“Mi hermana no fue un hecho aislado. Si hoy es mi hermana, mañana son dos y después son tres. Algo tiene que cambiar”, agregó.
La movilización se desarrolló en un clima de respeto y acompañamiento colectivo. Durante la jornada, las abogadas recordaron que aún restan pericias clave, entre ellas el informe completo de autopsia, considerado fundamental para determinar la mecánica del episodio.
El caso generó fuerte conmoción desde el pasado 29 de enero, cuando Rocío cayó desde el balcón de un departamento ubicado en diagonal 76 y 22. La investigación, que se encuentra bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta, tiene a un único imputado detenido acusado bajo la figura de privación ilegal de la libertad agravada, mientras la fiscalía analiza otras posibles responsabilidades y el contexto en el que ocurrió la tragedia.
Lo cierto es que con pancartas pegadas en la puerta de la fiscalía y un profundo silencio final, la movilización concluyó con un mensaje claro: el reclamo de justicia continúa. Para la familia de Rocío Alvarito, cada paso dado en la calle es también un intento de sostener su recuerdo y de exigir que la causa avance hasta esclarecer qué ocurrió aquel jueves 29 en horas de la mañana, día que cambió sus vidas para siempre.
Las fotos de la joven fallecida fueron puestas en la entrada de la sede judicial / Demian Alday
La familia de Rocío conmocionada en medio de la marcha / EL DIA
“Justicia por Rocío Alvarito”, el cartel que acompañó a los familiares de la víctima durante su recorrido por Avenida 7 / Demian Alday
