Tremendo testimonio de Ernestina País, recordó su lucha contra el alcoholismo

Ahora, Ernestina País recordó su internación en un centro de rehabilitación y remarcó la importancia que tuvo su familia judicializara el caso.
Ernestina está en una nueva etapa de su vida. La conductora pudo superar su adicción al alcohol después de muchos años de intentos frustrado y varias recaídas.
Hoy, intenta trasmitir la importancia de dejarse ayudar.
Mientras disfruta de su regreso a los escenarios con la obra "El divorcio del año", de la mano de José María Muscari, Ernestina repasó diferentes momentos.
"El padre de mi hijo se contactó con una abogada y fui judicializada. En mi caso, esa fue la salvación y se los voy a agradecer toda la vida", admitió, al tiempo que sumó: "Estar judicializada implica que tenés que hacer un tratamiento. No es que estás presa sino que estás tratando tu adicción y yo lo hice por 6 meses y medio".
Recordemos que, hace un tiempo, Ernestina reconoció que su adicción al alcohol la sumió en un verdadero infierno. "Lo único que quería, era desaparecer", admitió.
"Siento que llegué a un punto en el que no podía más. No tuve las herramientas emocionales para transitar el dolor y caí. En general, al adicto lo supera eso. En la internación hice terapias individuales, grupales y vinculares y en esas últimas pude sacar mucho de todo eso", confesó.
Ernestina tuvo que batallar duro: "Lo único que me hacía sentir vergüenza era por mi hijo. Tener una mamá internada... lo que se decía de mi, me tenían si cuidado. Después entendí lo valioso que es poder demostrarle a él que del piso, se sale. Uno se levanta", cerró País.
