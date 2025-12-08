Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $3.000.000 y línea de $300.000: los números de este lunes 8 de diciembre

Deportes |Comienza a las 17

La previa los hinchas Triperos en el bosque, a horas del clásico Gimnasia vs Estudiantes

8 de Diciembre de 2025 | 11:37

Escuchar esta nota

El clásico platense ya se está viviendo en las calles y en el corazón del Bosque. Mientras falta menos para que la pelota empiece a rodar, El Día dialoga con hinchas de ambos clubes que desde temprano colman las adyacencias del Juan Carmelo Zerillo.

Desde las 10, incluso desde las 11 de la mañana, grupos de Triperos comenzaron a agolparse en distintos sectores del bosque platense, marcando el pulso de una jornada que se vive como un clásico nunca visto. Familias enteras, grupos de amigos, banderas gigantes y bombos le dan un marco de fiesta a un derby que define nada menos que el pase a la gran final del torneo.

Mientras los hinchas están con sus banderas, compartiendo bebidas y una mezcla de ansiedad y confianza, también se despliega un fuerte operativo de seguridad. La presencia policial es visible no solo alrededor del estadio, sino también en puntos estratégicos como la tradicional esquina de 7 y 50, ante un eventual festejo masivo de cualquiera de los dos equipos una vez que termine el encuentro.

Los accesos empiezan a poblarse y el clima es cada vez más intenso. Una ciudad que detiene el ritmo a la espera del clásico que paraliza La Plata.

