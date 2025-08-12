Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes |1-0 en florencio varela

Defensa le ganó con Justicia a Riestra en una de las últimas

Defensa le ganó con Justicia a Riestra en una de las últimas
12 de Agosto de 2025 | 02:54
Edición impresa

Defensa derrotó 1-0 en el cierre del partido a Deportivo Riestra, en el Estadio Tito Tomaghello, por el internozal, bajando así, el telón de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Sin sacarse diferencias, el primer tiempo fue dominado por el Halcón, que desde el vamos tomó los hilos del partido, aunque el Malevo no se quedó atrás , y con su juego marcó una buena marca defensiva y se quedó esperando algún contraataque para general peligro en área rival. De esta forma, ambos se fueron sin goles al entretiempo, pero con una figura, Ignacio Arce, que respondió ante todas los intentos del elenco local.

Las cosas siguieron similares en en los primeros minutos del complemento, aunque poco a poco, Riestra comenzó a ganar terreno. A pesar de esto, la polémica de la noche llegó en el cierre cuando a instancias del VAR el árbitro cobró penal para Defensa, tras una mano dentro del área, que Abiel Osorio cambió por gol en el epílogo del encuentro.

Con esta derrota, Riestra perdió la oportunidad de liderar la zona B, mientras que el Halcón volvió a ingresar al pelotón de los de arriba. Por otro lado, el autor del gol fue expulsado más tarde por una infracción.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
+ Leidas

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Las duras bajas que tendrá Cerro Porteño ante el Pincha

Qué se sabe de la vuelta del plan canje de autos, con el que se busca estimular la venta de 0km

VIDEO. El homenaje de CONMEBOL a Estudiantes

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

Exceso de feriados y paros extensos, no son el rumbo a seguir
Últimas noticias de Deportes

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”

River juega con Libertad con las defensas bajas
Espectáculos
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”
Yankelevich: “Estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie”
Se dio vuelta Netflix vuelve a llegar a un acuerdo con Enrique y Meghan
La hija de David Lynch dijo que se arrepintió de firmar una carta en apoyo a Polanski
Policiales
Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad
Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
Rechazaron excarcelar a la madre de “Garrincha”
La Ciudad
Hoy sin clases en la UNLP tras el alto acatamiento al paro docente
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
Kiosqueros acorralados por la baja en las ventas
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Política y Economía
Juicio contra YPF: se viene una definición clave
El PJ, entre internas y la variante Máximo K
Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata
Qué se sabe de la vuelta del plan canje de autos, con el que se busca estimular la venta de 0km
Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla