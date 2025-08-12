Defensa le ganó con Justicia a Riestra en una de las últimas

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora
Defensa derrotó 1-0 en el cierre del partido a Deportivo Riestra, en el Estadio Tito Tomaghello, por el internozal, bajando así, el telón de la cuarta fecha del Torneo Apertura.
Sin sacarse diferencias, el primer tiempo fue dominado por el Halcón, que desde el vamos tomó los hilos del partido, aunque el Malevo no se quedó atrás , y con su juego marcó una buena marca defensiva y se quedó esperando algún contraataque para general peligro en área rival. De esta forma, ambos se fueron sin goles al entretiempo, pero con una figura, Ignacio Arce, que respondió ante todas los intentos del elenco local.
Las cosas siguieron similares en en los primeros minutos del complemento, aunque poco a poco, Riestra comenzó a ganar terreno. A pesar de esto, la polémica de la noche llegó en el cierre cuando a instancias del VAR el árbitro cobró penal para Defensa, tras una mano dentro del área, que Abiel Osorio cambió por gol en el epílogo del encuentro.
Con esta derrota, Riestra perdió la oportunidad de liderar la zona B, mientras que el Halcón volvió a ingresar al pelotón de los de arriba. Por otro lado, el autor del gol fue expulsado más tarde por una infracción.
