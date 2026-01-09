Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles en la agenda de espectáculos

Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos
Esta es la agenda de espectáculos para disfrutar en La Plata este fin de semana:
■ HOY
Música
Milonga La Simone en Villa Elisa.- De 19 a 22 en el Patio del Tango de Villa Elisa, Av. Arana entre 6 y Centenario. Clase previa con Tonia Ramiréz y Pamela Galinski. Música de TDJ Mica Olivera.
Karaoke de novela.- A las 21 en La Agencia, 7 entre 68 y 69, karaoke con canciones de telenovelas argentinas.
Leo Postolovsky Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.
Gatos afuera.- A las 19 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con La teoría del caos y Marcos Fava. Gratis.
Fani Crew.- A las 00 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.
Daniel Chappet y Nacho Stoppani.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. El dúo integrado por Daniel Chappet y Nacho Stoppani se mueve en un diálogo que honra la tradición y abre espacios a la creación propia, hilando una sonoridad profunda de piano y armónica cromática. Su repertorio navega entre el candombe, el folclore argentino, el tango y los aires del Brasil, dejando que cada ritmo fluya con naturalidad. A la gorra.
Mora y los metegoles + Ktacumbas.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, abre el ciclo Un verano.
Ciclo ardiente.- A las 00 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @hormiga_dj2.0 y @suicidarce_.
Festi pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 y 61, con @orfebres.ok, @ezequiel.varano, @alphajores_, @mati.matuk y @gordoronaldo.banda.
Cine
Belén.- A las 19 en 641 entre 7 y 8, Sicardi, en el marco del ciclo Cine en los Barrios.
Teatro
De profesión maternal.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, de Griselda Gambaro, con las actuaciones de Anabella Popovich, David Martínez y Daniela Pitteri. Un reencuentro, miles de expectativas y de preguntas. Una búsqueda desesperada por comprender el pasado, oscuro y desconcertante. Espina de la espera nos llama a re-pensar la concepción “tradicional” de la familia con sus mandatos y costumbres. Si bien Gambaro escribió este texto en los años 90, cobra hoy una nueva actualidad (en esta versión) y a la luz de las transformaciones y luchas sociales de las minorías. Y lo hace desde el drama pero también, a veces, desde el humor. Durante 50 minutos, la tensión entre una madre qué dejó a su hijo de dos años al cuidado exclusivo de su padre, y su hijo ya adulto, no cesa.
EVENTOS
Tardecitas de Verano en Berisso.- De 19 1 23 en en el Anfiteatro del Borde Costero Génova, Génova y 151. Una propuesta que combina música en vivo con puestos gastronómicos y cerveceros, pensada para disfrutar en familia y con amigos.
■ MAÑANA
MÚSICA
Gateo + La Coneja China + DJ Cabra.- A las 00 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.
Majestades.- A las 21 en Club Argentino Juvenil, 19 entre Cantilo y 15, City Bell, covers de los Rolling Stones.
Los Limones + Gauchito Kill.- A las 00 en Guajira, 49 Nº 484.
Nacht–Ledesma Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell. Luis Nacht y Pablo Ledesma, saxofonistas, compositores y referentes de la música creativa en Argentina, presentan por primera vez un trabajo conjunto en formato cuarteto.
Milonga de la Plaza.- De 21 a 01 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León.
Sergio Cerra.- A las 22.30 en Makena, Almirante Brown y 74 bis, Punta Lara.
Los Cartageneros + Vamo´y Vamo´ + Mico y Curares.- A las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Cumbia. A la gorra.
F9 música + Javi Punga.- A las 20 en Pura Vida, diagonal 78 y 61.
Festi Pura.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 y 61, con @lacofradiadelreylagarto, @alvarosolo_ y @piel_de_mono.
Cimón y los Caballeros de la Dimensión.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Rock.
Teatro
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. La tradicional compañía de transformismo y humor presenta en verano su propuesta para toda la familia que incluye veloces cambios de vestuario, animación e interacción con el público.
Eventos
Bon Odori.- Desde las 17 en la Escuela Japonesa, 186 y 482, Colonia Urquiza, se realizará la XXV edición de este evento que reúne gastronomía, bailes, sorteos y cultura japonesa. Entrada general: $20.000 (o $18.000 anticipada), beneficiando a la escuela y permitiendo el acceso gratuito a menores de 10, mayores de 70 y personas con discapacidad.
Feria de Vinilos.- De 14 a 20 en 2 N 1430, entre 61 y 62. No se suspende por lluvia.
Feria del playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá dance fitness con Jesica Ordoñez, Comparsa Yvy Maraey; Llevatelo 87; y Stylo Cumbia.
■ DOMINGO
Música
Matías Fourcade grupo.- A las 19 en Meridiano V, 17 y 71, a la gorra.
Zaidman + Lucietti + Rod.- A las 20 en La Bicicletería, 40 esquina 117, versiones de Trial X, Electro Funky Jazz y más.
Paul Dourge Trío.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.
La clandestina: milonga.- A las 21 en el Círculo francés, 14 entre 57 y 58.
Luna Sachera.- A las 18 en Paseo de Compras de Meridiano V, 71 y 18. Folclore.
EVENTOS
Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Con Samba No Pe con Gimena Juri; Mura Los Remolinos; San Andrés; Te la hago corta; y Pablo Cuomo Jr.
samba no pe, el domingo, en cultura en el río en ensenada
Nacht-Ledesma Cuarteto se presenta mañana a las 21 en desafinado club en city bell
“de profesión maternal”
“los cartageneros” en meridiano v
