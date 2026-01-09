Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles en la agenda de espectáculos

samba no pe, el domingo, en cultura en el río en ensenada

Esta es la agenda de espectáculos para disfrutar en La Plata este fin de semana:

■ HOY

Música

Milonga La Simone en Villa Elisa.- De 19 a 22 en el Patio del Tango de Villa Elisa, Av. Arana entre 6 y Centenario. Clase previa con Tonia Ramiréz y Pamela Galinski. Música de TDJ Mica Olivera.

Karaoke de novela.- A las 21 en La Agencia, 7 entre 68 y 69, karaoke con canciones de telenovelas argentinas.

Leo Postolovsky Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Gatos afuera.- A las 19 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con La teoría del caos y Marcos Fava. Gratis.

Fani Crew.- A las 00 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Daniel Chappet y Nacho Stoppani.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. El dúo integrado por Daniel Chappet y Nacho Stoppani se mueve en un diálogo que honra la tradición y abre espacios a la creación propia, hilando una sonoridad profunda de piano y armónica cromática. Su repertorio navega entre el candombe, el folclore argentino, el tango y los aires del Brasil, dejando que cada ritmo fluya con naturalidad. A la gorra.

Mora y los metegoles + Ktacumbas.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, abre el ciclo Un verano.

Ciclo ardiente.- A las 00 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @hormiga_dj2.0 y @suicidarce_.

Festi pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 y 61, con @orfebres.ok, @ezequiel.varano, @alphajores_, @mati.matuk y @gordoronaldo.banda.

Cine

Belén.- A las 19 en 641 entre 7 y 8, Sicardi, en el marco del ciclo Cine en los Barrios.

Teatro

De profesión maternal.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, de Griselda Gambaro, con las actuaciones de Anabella Popovich, David Martínez y Daniela Pitteri. Un reencuentro, miles de expectativas y de preguntas. Una búsqueda desesperada por comprender el pasado, oscuro y desconcertante. Espina de la espera nos llama a re-pensar la concepción “tradicional” de la familia con sus mandatos y costumbres. Si bien Gambaro escribió este texto en los años 90, cobra hoy una nueva actualidad (en esta versión) y a la luz de las transformaciones y luchas sociales de las minorías. Y lo hace desde el drama pero también, a veces, desde el humor. Durante 50 minutos, la tensión entre una madre qué dejó a su hijo de dos años al cuidado exclusivo de su padre, y su hijo ya adulto, no cesa.

EVENTOS

Tardecitas de Verano en Berisso.- De 19 1 23 en en el Anfiteatro del Borde Costero Génova, Génova y 151. Una propuesta que combina música en vivo con puestos gastronómicos y cerveceros, pensada para disfrutar en familia y con amigos.

■ MAÑANA

MÚSICA

Gateo + La Coneja China + DJ Cabra.- A las 00 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Majestades.- A las 21 en Club Argentino Juvenil, 19 entre Cantilo y 15, City Bell, covers de los Rolling Stones.

Los Limones + Gauchito Kill.- A las 00 en Guajira, 49 Nº 484.

Nacht–Ledesma Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell. Luis Nacht y Pablo Ledesma, saxofonistas, compositores y referentes de la música creativa en Argentina, presentan por primera vez un trabajo conjunto en formato cuarteto.

Milonga de la Plaza.- De 21 a 01 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León.

Sergio Cerra.- A las 22.30 en Makena, Almirante Brown y 74 bis, Punta Lara.

Los Cartageneros + Vamo´y Vamo´ + Mico y Curares.- A las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Cumbia. A la gorra.

F9 música + Javi Punga.- A las 20 en Pura Vida, diagonal 78 y 61.

Festi Pura.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 y 61, con @lacofradiadelreylagarto, @alvarosolo_ y @piel_de_mono.

Cimón y los Caballeros de la Dimensión.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Rock.

Teatro

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. La tradicional compañía de transformismo y humor presenta en verano su propuesta para toda la familia que incluye veloces cambios de vestuario, animación e interacción con el público.

Eventos

Bon Odori.- Desde las 17 en la Escuela Japonesa, 186 y 482, Colonia Urquiza, se realizará la XXV edición de este evento que reúne gastronomía, bailes, sorteos y cultura japonesa. Entrada general: $20.000 (o $18.000 anticipada), beneficiando a la escuela y permitiendo el acceso gratuito a menores de 10, mayores de 70 y personas con discapacidad.

Feria de Vinilos.- De 14 a 20 en 2 N 1430, entre 61 y 62. No se suspende por lluvia.

Feria del playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá dance fitness con Jesica Ordoñez, Comparsa Yvy Maraey; Llevatelo 87; y Stylo Cumbia.

■ DOMINGO

Música

Matías Fourcade grupo.- A las 19 en Meridiano V, 17 y 71, a la gorra.

Zaidman + Lucietti + Rod.- A las 20 en La Bicicletería, 40 esquina 117, versiones de Trial X, Electro Funky Jazz y más.

Paul Dourge Trío.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

La clandestina: milonga.- A las 21 en el Círculo francés, 14 entre 57 y 58.

Luna Sachera.- A las 18 en Paseo de Compras de Meridiano V, 71 y 18. Folclore.

EVENTOS

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Con Samba No Pe con Gimena Juri; Mura Los Remolinos; San Andrés; Te la hago corta; y Pablo Cuomo Jr.