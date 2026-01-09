Los lácteos, un “lujo”: cayó un 12,7% el consumo

El consumo de leche y productos lácteos mostró una caída significativa hacia el cierre de 2025 en todo el país y el impacto se siente en los changuitos de los supermercados de La Plata, donde los vecinos adoptan todo tipo de estrategia para poder seguir consumiendo.

Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en noviembre del año pasado el consumo de leche se retrajo un 12,7% en todas las góndolas del país. Eso medido en volumen, en lo que refiere a los litros la caída fue del 16,7%, lo que en promedio da una pérdida total del 14%.

La comparación interanual también arroja números negativos. Frente a noviembre de 2024, el volumen de productos lácteos vendidos cayó 3,6%, mientras que los litros de leche equivalente retrocedieron 5,6%. Para el Observatorio, el dato resulta especialmente preocupante porque se trata de un producto con baja elasticidad de demanda: históricamente, incluso en contextos de crisis, la leche se mantenía entre los consumos prioritarios de los hogares.

Frente a esto los consumidores adoptan todo tipo de mecanismo para no dejar de lado uno de los alimentos claves de la pirámide nutricional. Aprovechar las promociones, pasarse a las segundas marcas o comprar en cantidad para “stockear” cuando aparecen las ofertas, son algunas de las estrategias que los compradores platenses implementaron para continuar comprando.

“Yo consumo leche y yogurt, pero las primeras marcas están imposibles de comprar”, contó una mujer a la salida de un supermercado de avenida 7. “Compro una marca cualquiera porque es más barata, no queda otra”, agregó.

Otros productos muestran comportamientos dispares. La manteca, por ejemplo, aparece como una excepción parcial o por lo menos eso observó otra vecina. “Entré y estaba barata, ha bajado bastante. La otra vez compré en cantidad, pero no de primera marca. Está accesiblemente económica”, explicó una clienta, que reconoció que la decisión estuvo atada a una oferta puntual.

Las promociones se volvieron un factor decisivo. “Hoy está el segundo al 70%, está baratísimo”, comentó un oficinista con un yogurt en la mano, mientras hablaba con este diario. El sistema de descuentos por volumen, las segundas unidades rebajadas y las marcas propias de las grandes cadenas de supermercados se consolidaron como una salida para sostener el consumo.

Entre los más jóvenes, la lógica es similar, aunque con mayor flexibilidad para adaptarse. “Los precios están más o menos bien si enganchás descuentos. Consumo más que nada leche; queso, no tanto. Las marcas tienen segundas líneas y, si te sabés rebuscar, podés resolverlo. No está regalado, pero se puede”, resumió otro comprador al salir del supermercado.