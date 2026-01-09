Los lácteos, un “lujo”: cayó un 12,7% el consumo

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Convocatoria al 2º Festival de Cine Internacional Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los platenses optan por aprovechar ofertas o pasarse a las segundas marcas para poder consumir estos productos
El consumo de leche y productos lácteos mostró una caída significativa hacia el cierre de 2025 en todo el país y el impacto se siente en los changuitos de los supermercados de La Plata, donde los vecinos adoptan todo tipo de estrategia para poder seguir consumiendo.
Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en noviembre del año pasado el consumo de leche se retrajo un 12,7% en todas las góndolas del país. Eso medido en volumen, en lo que refiere a los litros la caída fue del 16,7%, lo que en promedio da una pérdida total del 14%.
La comparación interanual también arroja números negativos. Frente a noviembre de 2024, el volumen de productos lácteos vendidos cayó 3,6%, mientras que los litros de leche equivalente retrocedieron 5,6%. Para el Observatorio, el dato resulta especialmente preocupante porque se trata de un producto con baja elasticidad de demanda: históricamente, incluso en contextos de crisis, la leche se mantenía entre los consumos prioritarios de los hogares.
Frente a esto los consumidores adoptan todo tipo de mecanismo para no dejar de lado uno de los alimentos claves de la pirámide nutricional. Aprovechar las promociones, pasarse a las segundas marcas o comprar en cantidad para “stockear” cuando aparecen las ofertas, son algunas de las estrategias que los compradores platenses implementaron para continuar comprando.
“Yo consumo leche y yogurt, pero las primeras marcas están imposibles de comprar”, contó una mujer a la salida de un supermercado de avenida 7. “Compro una marca cualquiera porque es más barata, no queda otra”, agregó.
Otros productos muestran comportamientos dispares. La manteca, por ejemplo, aparece como una excepción parcial o por lo menos eso observó otra vecina. “Entré y estaba barata, ha bajado bastante. La otra vez compré en cantidad, pero no de primera marca. Está accesiblemente económica”, explicó una clienta, que reconoció que la decisión estuvo atada a una oferta puntual.
LE PUEDE INTERESAR
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
LE PUEDE INTERESAR
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Las promociones se volvieron un factor decisivo. “Hoy está el segundo al 70%, está baratísimo”, comentó un oficinista con un yogurt en la mano, mientras hablaba con este diario. El sistema de descuentos por volumen, las segundas unidades rebajadas y las marcas propias de las grandes cadenas de supermercados se consolidaron como una salida para sostener el consumo.
Entre los más jóvenes, la lógica es similar, aunque con mayor flexibilidad para adaptarse. “Los precios están más o menos bien si enganchás descuentos. Consumo más que nada leche; queso, no tanto. Las marcas tienen segundas líneas y, si te sabés rebuscar, podés resolverlo. No está regalado, pero se puede”, resumió otro comprador al salir del supermercado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí