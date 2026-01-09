Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

El Mundo

La UE aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur tras 25 años de negociaciones

La UE aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur tras 25 años de negociaciones

Las protestas en Francia en contra del acuerdo UE-Mercosur

9 de Enero de 2026 | 08:40

Escuchar esta nota

Tras más de 25 años de negociaciones, la UE aprobó este viernes el acuerdo con el Mercosur, lo que allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores europeos.

En una reunión de embajadores en Bruselas, los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron hoy una mayoría cualificada, pese a la oposición anunciada por países como Francia, Polonia e Irlanda. Con este resultado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá volar a Paraguay y rubricar el acuerdo el lunes con el Mercosur.

Aunque la firma salga adelante en Asunción, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, ya que del lado europeo se necesita también el visto bueno de la Eurocámara, que debe pronunciarse en un plazo de varias semanas. El resultado allí no está nada claro, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este vasto acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que prevé crear la mayor zona de libre de comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminar aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur. Los detractores del pacto, empezando por Francia, creen que el mercado europeo puede verse seriamente trastocado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a unas normas de producción consideradas menos rigurosas.

Sus defensores, como España y Alemania, estiman en cambio que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos. Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el consenso, cambió de posición y esta semana destacó los "enormes beneficios" derivados del acuerdo.

LE PUEDE INTERESAR

Honduras: una diputada resultó herida por un artefacto explosivo

LE PUEDE INTERESAR

Trump canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela: "No será necesario"

El bloque sudamericano había dado señales de impaciencia, y en la cumbre celebrada en diciembre, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió "coraje" y "voluntad política" a la UE para no dejar pasar la oportunidad.

Concesiones al sector agropecuario europeo

Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, temerosos del impacto que tendría la reducción de aranceles, la Comisión diseñó una serie de cláusulas y concesiones en los últimos meses. "Las prioridades agrícolas han estado en el núcleo" de las negociaciones, y "hemos negociado como locos", destacó el jueves Olof Gill, uno de los portavoces de la Comisión Europea.

Entre las medidas, la Comisión anunció en septiembre una serie de garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

En diciembre, la Comisión anunció además que abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 8% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 8%. El ejecutivo europeo se comprometió igualmente a legislar sobre los residuos de pesticidas en las importaciones, un aspecto que los agricultores denuncian como indiciario de una "competencia desleal".

La Comisión anunció esta misma semana la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas. Francia, donde los agricultores mantienen este viernes su movilización con tractores en las entradas de París, decretó el cese temporal de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, principalmente sudamericanos. Aguacates, mangos, guayabas, cítricos y papas, entre otros, no podrán entrar en Francia si contienen cinco fungicidas y herbicidas prohibidos en Europa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
+ Leidas

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

VIDEO. Sosa sigue y el primer refuerzo sería un lateral

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino

¿Para cuándo el llamado? Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Últimas noticias de El Mundo

Honduras: una diputada resultó herida por un artefacto explosivo

Trump canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela: "No será necesario"

VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos

“Tiempos peligrosos”: Trump pide subir el gasto militar
Información General
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Las principales recomendaciones imagen
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
Deportes
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo
River sigue en la búsqueda de un delantero
Policiales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
VIDEO. Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria
VIDEO. Tomaba café y una placa de vidrio le cayó encima
Siguen los incendios en Chubut y los evacuados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla