Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex

Las primeras horas de este viernes se vivieron con suma tensión en un sector de Tolosa, en La Plata, en donde un hombre de 48 años arremetió contra otro, de 51, a fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda, en el marco de una conflictiva interna familiar. El salvaje ataque derivó de una encendida pelea verbal entre dos mujeres.

Fuentes calificadas informaron que el violento escenario se conformó cuando el agresor se hizo presente en la casa de su ex pareja, en 528 entre 118 y 119. El hombre acudió al domicilio junto a la hija que tienen en común. Al encontrarse esta última y su madre se enredaron en una fuerte discusión verbal que pasó a mayores cuando la joven roció a su progenitora con gas pimienta.

Ante la agresión, la actual pareja de la mujer intercedió en un intento de bajar la temperatura del encontronazo. Sin embargo, conforme los pesquisas, la situación al final se desmadró por completo. Eso sucedió cuando entró en acción el ex de la mujer, quien empuñando un tubo de hierro con cobertura de PVC le propinó al otro hombre varios golpes en la cabeza. Además, se asió de un elemento punzante y se lo hundió varias veces en la espalda.

A raíz del feroz ataque, el herido tuvo que ser asistido por un equipo médico del SAME. Posteriormente, lo derivaron al Hospital Rossi, en donde se reportó que lo atendieron por lesiones cortantes en el cuerpo y hematomas en la cabeza.

En cuanto al atacante, agentes de la Comisaría 6ª lograron localizarlo en 516 entre 8 y 9, incautándole el auto y el caño que usó para la golpiza, al tiempo que se lo notificó por "homicidio en grado de tentativa". La causa recayó en la UFIJ nº16, la UFD nº12 y en el Juzgado de Garantías Nº5 de La Plata.+