Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |Una producción de “máxima ambición”

“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata

El rodaje comenzará el 24 de enero y se extenderá durante 25 días. Alak se reunió ayer con los productores para avanzar en los detalles

“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata

el elenco de “el futuro es nuestro”, miniserie distópica que se rodará en la plata durate 25 días

9 de Enero de 2026 | 02:37
Edición impresa

La Plata volverá a convertirse en escenario de una producción audiovisual de alcance internacional con el rodaje de “El futuro es nuestro”, la nueva miniserie de Netflix a cargo de K&S Films, la productora responsable de “El Eternauta”. La filmación comenzará el próximo 24 de enero y se extenderá durante 25 jornadas, con epicentro en el Pasaje Dardo Rocha y zonas aledañas del casco urbano.

Se trata de una producción de gran escala que movilizará a más de 200 técnicos, contará con casi 500 extras y tendrá una fuerte participación de profesionales locales, tanto en áreas técnicas como artísticas. Durante el período de rodaje, distintos espacios públicos de la ciudad serán adaptados como sets de grabación, una dinámica que generará un movimiento significativo en comercios y servicios de cercanía, especialmente en una época del año de menor actividad, según se informó ayer.

“El futuro es nuestro” será una miniserie distópica de ocho capítulos, basada en la novela “The World Jones Made”, del reconocido autor de ciencia ficción Philip K. Dick, siendo esta la primera adaptación audiovisual de una obra del autor en español. Con el director y guionista Mateo Gil (“Pedro Páramo”, “Los favoritos de Midas”) como showrunner, la serie será dirigida por los directores brasileños Vicente Amorim (“Senna”), Daniel Rezende (“O Filho de Mil Homens”) y el argentino Jesús Braceras (“Barrabrava”). El elenco principal estará encabezado por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

Desde Netflix destacaron la magnitud del proyecto y su relevancia regional. “Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden ser contadas desde nuestros países, en español y con la máxima calidad”, afirmó Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica.

Desde el punto de vista productivo, la llegada de este rodaje reforzará el posicionamiento de La Plata como un territorio atractivo para la industria audiovisual, no solo por su arquitectura y diversidad de locaciones, sino también por la disponibilidad de recursos técnicos, artísticos y logísticos. La filmación implicará además un impacto económico directo, con demanda de alojamiento, gastronomía, transporte y servicios asociados al trabajo audiovisual.

En este contexto, el intendente Julio Alak mantuvo ayer una reunión con representantes de K&S Films para avanzar en los detalles del rodaje y reafirmar la decisión del Municipio de consolidar a La Plata como polo audiovisual. “Que una producción de esta magnitud elija La Plata es una señal clara del potencial que tiene la ciudad para la industria audiovisual”, expresó el jefe comunal, quien destacó que este tipo de iniciativas “genera trabajo, atrae inversiones y fortalece la cultura como motor de desarrollo”.

LE PUEDE INTERESAR

“Me liquidó ese audio”: Siciliani no esquivó el bulto y habló del affaire de Castro

LE PUEDE INTERESAR

“Edipo en Ezeiza”: entre la familia y la patria

Del encuentro participaron la secretaria de Cultura, Ana Negrete; el director del Pasaje Dardo Rocha, Cristian Scarpetta; el productor ejecutivo de K&S Films, Diego Copello; y los directores de locaciones Mariano Cukar y Danisa Mungía.

K&S Films cuenta con una extensa trayectoria y un catálogo que incluye títulos emblemáticos como “El Ángel”, “El Clan”, “La Odisea de los Giles” y “Relatos Salvajes”, nominada al Oscar, además de más de 150 producciones para cine y plataformas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿De qué va?

Guía de cines

Cartelera de Mar del Plata

Cartelera porteña

Agenda regional

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos

No hay plata: el 46% no se puede pagar las vacaciones

Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

VIDEO. Sosa sigue y el primer refuerzo sería un lateral

Tiene que vender

Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino
Últimas noticias de Espectáculos

“Me liquidó ese audio”: Siciliani no esquivó el bulto y habló del affaire de Castro

“Edipo en Ezeiza”: entre la familia y la patria

Jennifer López: “El amor puede sanar cualquier división”

Polémica: Maxi López dijo que pidió adelantar el parto de su hijo y se armó
Información General
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Las principales recomendaciones imagen
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
Policiales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
VIDEO. Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria
VIDEO. Tomaba café y una placa de vidrio le cayó encima
Siguen los incendios en Chubut y los evacuados
La Ciudad
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Entre reclamos por falta de agua, discuten la tarifa
Los lácteos, un “lujo”: cayó un 12,7% el consumo
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Deportes
Tiene que vender
Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero
Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo
River sigue en la búsqueda de un delantero
Racing presentó a la joya, Valentín Carboni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla