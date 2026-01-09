“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata

La Plata volverá a convertirse en escenario de una producción audiovisual de alcance internacional con el rodaje de “El futuro es nuestro”, la nueva miniserie de Netflix a cargo de K&S Films, la productora responsable de “El Eternauta”. La filmación comenzará el próximo 24 de enero y se extenderá durante 25 jornadas, con epicentro en el Pasaje Dardo Rocha y zonas aledañas del casco urbano.

Se trata de una producción de gran escala que movilizará a más de 200 técnicos, contará con casi 500 extras y tendrá una fuerte participación de profesionales locales, tanto en áreas técnicas como artísticas. Durante el período de rodaje, distintos espacios públicos de la ciudad serán adaptados como sets de grabación, una dinámica que generará un movimiento significativo en comercios y servicios de cercanía, especialmente en una época del año de menor actividad, según se informó ayer.

“El futuro es nuestro” será una miniserie distópica de ocho capítulos, basada en la novela “The World Jones Made”, del reconocido autor de ciencia ficción Philip K. Dick, siendo esta la primera adaptación audiovisual de una obra del autor en español. Con el director y guionista Mateo Gil (“Pedro Páramo”, “Los favoritos de Midas”) como showrunner, la serie será dirigida por los directores brasileños Vicente Amorim (“Senna”), Daniel Rezende (“O Filho de Mil Homens”) y el argentino Jesús Braceras (“Barrabrava”). El elenco principal estará encabezado por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

Desde Netflix destacaron la magnitud del proyecto y su relevancia regional. “Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden ser contadas desde nuestros países, en español y con la máxima calidad”, afirmó Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica.

Desde el punto de vista productivo, la llegada de este rodaje reforzará el posicionamiento de La Plata como un territorio atractivo para la industria audiovisual, no solo por su arquitectura y diversidad de locaciones, sino también por la disponibilidad de recursos técnicos, artísticos y logísticos. La filmación implicará además un impacto económico directo, con demanda de alojamiento, gastronomía, transporte y servicios asociados al trabajo audiovisual.

En este contexto, el intendente Julio Alak mantuvo ayer una reunión con representantes de K&S Films para avanzar en los detalles del rodaje y reafirmar la decisión del Municipio de consolidar a La Plata como polo audiovisual. “Que una producción de esta magnitud elija La Plata es una señal clara del potencial que tiene la ciudad para la industria audiovisual”, expresó el jefe comunal, quien destacó que este tipo de iniciativas “genera trabajo, atrae inversiones y fortalece la cultura como motor de desarrollo”.

Del encuentro participaron la secretaria de Cultura, Ana Negrete; el director del Pasaje Dardo Rocha, Cristian Scarpetta; el productor ejecutivo de K&S Films, Diego Copello; y los directores de locaciones Mariano Cukar y Danisa Mungía.

K&S Films cuenta con una extensa trayectoria y un catálogo que incluye títulos emblemáticos como “El Ángel”, “El Clan”, “La Odisea de los Giles” y “Relatos Salvajes”, nominada al Oscar, además de más de 150 producciones para cine y plataformas.