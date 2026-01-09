El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando

La UE aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur tras 25 años de negociaciones
El arquero Mauricio Nievas se descompensó y sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de Deportivo Madryn, tras lo cual fue asistido de inmediato y trasladado a un centro de salud donde permanece internado.
El tenso momento ocurrió en la mañana del jueves en el predio del club del sur argentino y, según confirmaron fuentes médicas de la entidad, el futbolista de 27 años se desplomó durante la práctica.
Según informes de medios locales, el cuerpo técnico y el personal de salud actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar gracias a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia, lo que resultó clave para estabilizarlo.
Momentos después, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva y el médico del plantel, Gustavo Acuña, informó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, aunque el estado de salud del futbolista continúa siendo reservado y continúa bajo estricta observación médica.
El arquero es oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, mientras que estuvo en la institución hasta 2024 y durante la temporada pasada jugó a préstamo en Germinal, en el Torneo Federal A, antes de regresar nuevamente al club portuario.
