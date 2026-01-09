Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando

El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
9 de Enero de 2026 | 08:02

Escuchar esta nota


El arquero Mauricio Nievas se descompensó y sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de Deportivo Madryn, tras lo cual fue asistido de inmediato y trasladado a un centro de salud donde permanece internado.

El tenso momento ocurrió en la mañana del jueves en el predio del club del sur argentino y, según confirmaron fuentes médicas de la entidad, el futbolista de 27 años se desplomó durante la práctica.

Según informes de medios locales, el cuerpo técnico y el personal de salud actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar gracias a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia, lo que resultó clave para estabilizarlo.

Momentos después, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva y el médico del plantel, Gustavo Acuña, informó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, aunque el estado de salud del futbolista continúa siendo reservado y continúa bajo estricta observación médica.

El arquero es oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, mientras que estuvo en la institución hasta 2024 y durante la temporada pasada jugó a préstamo en Germinal, en el Torneo Federal A, antes de regresar nuevamente al club portuario.

