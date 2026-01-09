Cara cortada: en MasterChef Maru Botana "le puso pimienta" el plato de Yanina Latorre y reavivó una enemistad de años

La UE aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur tras 25 años de negociaciones
Yanina Latorre presentó su plato ahumado en MasterChef Celebrity y recibió la devolución de Maru Botana, en un cruce, filoso y con señales de peligro.
Luego de años de rispideces, versiones cruzadas y declaraciones que alimentaron una de las rivalidades más comentadas del mundo del espectáculo, Yanina Latorre y Maru Botana volvieron a verse las caras.
Así, la cocina de MasterChef Celebrity se calentó más de lo esperado.
Ahora, el reality culinario se transformó en el escenario de un reencuentro cargado de historias y rumores.
Vale destacar que, en esta etapa del programa, Yanina ocupa un rol central dentro de la competencia mientras reemplaza circunstancialmente a Maxi López, y Maru Botana se sumó al jurado en lugar de Damián Betular.
Allí, Yanina tuvo que preparar un plato ahumado. Su propuesta fue una bondiola envuelta en panceta, acompañada por papas fritas, hongos y morrones ahumados.
Antes de recibir la devolución, Yanina se mostró vulnerable frente al jurado. "Horrible lo chiquita que me siento cuando me pongo delante del jurado", confesó, dejando en evidencia la presión del momento.
Por su parte, Maru, con tono calmo, le hizo una pregunta habitual en el certamen: "¿Le pusiste nombre al plato?". La respuesta de Latorre no tardó en llegar y apeló al humor: "Hoy soy puro humo".
Entonces, al momento de analizar la preparación, Botana fue directa y técnica. "El plato está bien ahumado y lo hubiera acompañado con un puré de papas y la salsita", señaló, marcando qué ajustes hubiera hecho desde su mirada profesional.
Pero, el clima se tensó cuando sumó un comentario que reavivó un intercambio previo dentro del programa: "Ahora entiendo el comentario del Turco sobre la panceta, ¿se copiaron Turco?", en referencia a la broma que había hecho el Turco Husaín al sugerir que Yanina había copiado su idea de plato al envolver la carne en panceta.
Lejos de engancharse en la chicana, Latorre respondió con firmeza: "No, no vi ni lo que era", desestimando cualquier tipo de copia. Finalmente, Maru cerró su devolución con una frase breve pero contundente: "Muy bien", dando por aprobada la preparación.
Ambas, evitaron "quedar al horno". El cruce, fue sin escándalos pero cargado de significados, Maru y Yanina siguen lejos.
