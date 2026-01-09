Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Se cayó lo de cóccaro y avanza por auzmendi

Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero

El actual jugador de Godoy Cruz es la opción que más interesa en el cuerpo técnico mens sana para reforzar el frente de ataque. Por su parte, el Zorro cerró su llegada a Newell’s. Los detalles

Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero

agustín auzmendi, el apuntado por gimnasia para la delantera / web

9 de Enero de 2026 | 02:51
Uno de los grandes objetivos que tiene Gimnasia en este mercado de pases es traer un delantero más de jerarquía, para potenciar el frente de ataque. Y el nombre que pica en punta es el de Agustín Auzmendi, ya que quedó descartada la llegada de Matías Cóccaro.

Si bien el Lobo presentó días atrás una oferta por él, luego de su rescisión con el Montreal de la MLS, ayer arregló su llegada a Newell’s. Si bien estuvo Huracán también en la disputa, la Lepra se terminó quedando con el delantero, que firmará en las próximas horas un contrato por tres años. El uruguayo quedó en contestar esta semana la propuesta del mens sana, pero finalmente se inclinó por el elenco rosarino para volver a jugar en el fútbol argentino.

Ante este panorama y con poco margen luego del pase caído de Cóccaro, el Lobo volvió a moverse Agustín Auzmendi, ya que quiere incorporar a un atacante lo más rápido posible. El jugador de Godoy Cruz siempre fue uno de los apuntados en el mercado de pases y además Gimnasia sabe que desea salir del club mendocino, tras el descenso del año pasado.

La idea de Gimnasia es negociar un préstamo por un año y con cargo por el jugador, para jerarquizar la delantera. Hay bastante optimismo de cerrar su llegada en las próximas horas.

Auzmendi fue uno de los jugadores más destacado del Tomba en el segundo semestre de 2025, ya que en 19 partidos convirtió siete tantos. Surgido de Acassuso, donde debutó en 2017, también tuvo paso por Jaguares de Colombia, Olancho y Motagua de Honduras.

con un solo amistoso por ahora

El Lobo continúa con su preparación de cara al Torneo Apertura en el que debutará ante Racing como local, el sábado 24 de enero a las 19:30.

Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo

River sigue en la búsqueda de un delantero

Hasta el momento, Gimnasia tiene un solo amistoso confirmado: el del 17 ante Agropecuario de Carlos Casáres.

Más allá que la idea era tener un encuentro preparatorio mañana, todo indica que se realizará una práctica de fútbol interna en Estancia Chica.

Sin embargo, la idea del cuerpo técnico del Lobo es cerrar algún partido más, para ir probando el equipo de cara al estreno. Y también, para que los jugadores lleguen con un poco de ritmo, ya que el último encuentro oficial fue en el clásico ante Estudiantes, del pasado 8 de diciembre por la semifinal del Clausura. Cabe destacar que el Lobo tendrá un inicio agitado en pocos días: además de Racing, el 28 de enero visitará a River a las 20 y el 2 de febrero, recibirá a Aldosivi a las 17:30.

 

 

