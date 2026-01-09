VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos
VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos
¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias
Entre reclamos por falta de agua, discuten la tarifa en una audiencia: Absa propone 40% de aumento
El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
VIDEO. ¡No hay plata! El 46% no se puede pagar las vacaciones: qué dicen los platenses que se quedan y los que se van
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
Los lácteos, un “lujo”: cayó un 12,7% el consumo y en La Plata se las rebuscan con segundas marcas
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El pronóstico del tiempo para La Plata sufrió modificaciones en las últimas horas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó la llegada de las lluvias a la región. Luego de varios días de estabilidad relativa, se espera un aumento de la nubosidad y condiciones inestables que marcarán el cierre de la semana y el inicio del fin de semana.
Para este viernes, el SMN anticipa una jornada con cielo parcial nublado a nublado, con probables lluvias aisladas hacia la noche. La temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, en un contexto de humedad elevada y vientos que favorecerán el desmejoramiento del tiempo.
En tanto, el sábado se presentará con cielo mayormente nublado, probables lluvias durante gran parte del día y la posibilidad de algunas tormentas aisladas. Las marcas térmicas se mantendrán moderadas, con una mínima de 17°C y una máxima que rondará los 23°C, por lo que se recomienda tomar precauciones ante eventuales precipitaciones intensas.
¿Qué es la ciclogénesis y porqué se desarrolla?
Este escenario de inestabilidad está vinculado a la posible formación de una ciclogénesis, un fenómeno meteorológico que consiste en el desarrollo de un sistema de baja presión intenso. Se produce cuando interactúan masas de aire frío y cálido, generando fuertes ascensos de aire, abundante nubosidad, lluvias persistentes y, en algunos casos, tormentas con ráfagas. Su desarrollo puede provocar cambios bruscos en el tiempo y condiciones adversas en amplias zonas del centro del país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí