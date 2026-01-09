Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias
9 de Enero de 2026 | 07:31

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para La Plata sufrió modificaciones en las últimas horas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó la llegada de las lluvias a la región. Luego de varios días de estabilidad relativa, se espera un aumento de la nubosidad y condiciones inestables que marcarán el cierre de la semana y el inicio del fin de semana.

Para este viernes, el SMN anticipa una jornada con cielo parcial nublado a nublado, con probables lluvias aisladas hacia la noche. La temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, en un contexto de humedad elevada y vientos que favorecerán el desmejoramiento del tiempo.

En tanto, el sábado se presentará con cielo mayormente nublado, probables lluvias durante gran parte del día y la posibilidad de algunas tormentas aisladas. Las marcas térmicas se mantendrán moderadas, con una mínima de 17°C y una máxima que rondará los 23°C, por lo que se recomienda tomar precauciones ante eventuales precipitaciones intensas.

¿Qué es la ciclogénesis y porqué se desarrolla?

Este escenario de inestabilidad está vinculado a la posible formación de una ciclogénesis, un fenómeno meteorológico que consiste en el desarrollo de un sistema de baja presión intenso. Se produce cuando interactúan masas de aire frío y cálido, generando fuertes ascensos de aire, abundante nubosidad, lluvias persistentes y, en algunos casos, tormentas con ráfagas. Su desarrollo puede provocar cambios bruscos en el tiempo y condiciones adversas en amplias zonas del centro del país.

