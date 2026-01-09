Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa

La noche todavía cubría al barrio de La Loma cuando el silencio se rompió de la peor manera. Eran poco más de las cuatro de la madrugada y en una casa del pasillo al fondo, sobre la calle 23 entre 44 y 45, el descanso de una jubilada de 79 años se transformó en una escena de terror. Sin hacer ruido, con movimientos precisos y un objetivo claro, dos delincuentes ingresaron al domicilio y sorprendieron a Mirta mientras dormía. No gritó. No pudo. La inseguridad, una vez más, golpeaba la puerta de los más vulnerables.

Mirta vive sola junto a su hija, una mujer adulta que padece un retraso madurativo. En la intimidad de esa vivienda modesta, ambas encontraron refugio durante años. Pero esa madrugada, ese espacio dejó de ser seguro. Los ladrones actuaron con frialdad. No improvisaron. Sabían qué buscaban y cómo hacerlo. Apenas la despertaron, le exigieron dinero en efectivo. “Dólares”, insistían.

Aterrada, Mirta hizo lo único que creyó posible para proteger a su hija. Entregó lo que tenía guardado: dos mil dólares y 500 mil pesos, ahorros que juntó con mucho esfuerzo. No hubo resistencia. No hubo margen. Los delincuentes la condujeron hasta la habitación donde se encontraba su hija y la dejaron allí mientras ellos recorrían la casa, revisando cajones, muebles y rincones, como quien conoce el terreno.

Durante varios minutos -que a la víctima le parecieron eternos- los delincuentes se movieron con total impunidad. No rompieron nada innecesariamente. No levantaron la voz. Ese manejo “profesional”, casi quirúrgico, es el mismo que vecinos del barrio describen en otros hechos recientes. Un modo de operar que se repite y que genera sospechas de bandas organizadas, que estudian horarios, víctimas y rutinas.

Cuando el silencio volvió a instalarse, Mirta reunió fuerzas y salió al exterior. Entonces descubrió el golpe final: su auto ya no estaba. El Volkswagen Gol Trend negro, que había quedado estacionado en la calle, también había sido robado. Se trata del vehículo de la propia jubilada, que los delincuentes utilizaron para huir del lugar y que los investigadores presumen habría sido empleado para continuar con su raid delictivo por otros puntos de la ciudad. En su interior llevaba carteles de discapacidad, una señal más del perfil de la víctima elegida.

Desesperada, la jubilada pidió ayuda a una vecina, quien llamó al 911. Minutos después, personal policial de la comisaría Cuarta llegó al lugar. Mirta estaba ilesa, pero profundamente conmocionada. Su hija, en estado de shock. El daño no fue solo material: el miedo quedó instalado para siempre.

Ni al azar ni al voleo

La causa fue caratulada como robo y quedó en manos de la UFI en turno del Departamento Judicial La Plata. Personal del Gabinete Técnico Operativo comenzó con el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la búsqueda de testigos, mientras se emitieron las alertas correspondientes por el vehículo sustraído.

El caso se suma a una seguidilla de hechos delictivos que vienen sacudiendo a La Loma y otros sectores de la ciudad, con adultos mayores como principales blancos. Casas de pasillo, jubilados que viven solos, rutinas previsibles y ahorros guardados en el hogar parecen ser el denominador común de una modalidad que se repite con alarmante frecuencia.

Vecinos advierten que la inseguridad ya no distingue horarios ni edades, pero golpea con más fuerza a quienes tienen menos herramientas para defenderse. Mirta y su hija son hoy el reflejo de una problemática que crece: adultos mayores que viven con miedo, puertas adentro, esperando que la próxima madrugada no vuelva a ser una pesadilla.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el golpe no habría sido al azar. Por el horario elegido, la precisión con la que actuaron y el conocimiento sobre la presencia de dinero en efectivo, no se descarta que los delincuentes hayan estudiado previamente a la víctima y sus movimientos.

Lo cierto es que mientras la investigación avanza, el barrio permanece en alerta. La sensación de vulnerabilidad persiste. Y la pregunta se repite, una y otra vez, entre quienes todavía creen que su casa debería ser el último lugar donde el miedo tenga permiso para entrar.