Política y Economía |Por la feria judicial

Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA

Los presuntos testaferros de Toviggino quieren ganar tiempo en el caso que los tiene imputados por la compra de la casa en Pilar

Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA

La mansión de Pilar, en la mira de la Justicia / web

9 de Enero de 2026 | 01:56
Edición impresa

Los presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pidieron que se suspenda la investigación por la compra de la mansión en Pilar por la que están imputados para que no se tramite durante la feria judicial de enero. Se trata de Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, quienes plantearon a través de su abogado que no hay medidas urgentes que lo justifiquen y que la causa se debe retomar en febrero.

La presentación la hizo el abogado Mariano Morán ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien tiene la causa y que a fin de año habilitó la feria judicial para continuar con la investigación. El magistrado rechazó el planteo de suspensión, pero la defensa apeló para que intervenga la Cámara en lo Penal Económico.

Pantano y Conte, a través de la empresa “Real Central SRL.”, figuran como los dueños de la mansión de Villa Rosa de 105 mil metros cuadros, con cancha de paddle, aras, helipuerto y un galpón donde había 54 vehículos de lujo y colección. La compraron en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, pero una tasación oficial determinó que su valor es de 17 millones de dólares. Ninguno de los dos tiene la capacidad económica para su adquisición y la justicia investiga a Toviggino como su verdadero dueño. Cuando la propiedad fue allanada se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central, el club del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a nombre de Toviggino. Además, las cédulas azules de los vehículos que se encontraron estaban a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

La causa está a cargo del juez Aguinsky que ordenó varias medidas de prueba. Una de ellas concluyó que los Telepase de los vehículos se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano. Esa tarjeta registró gastos mensuales de cerca de 50 millones de pesos entre enero y diciembre de 2015.

La pelea por la feria

El planteo del abogado Morán para que no se habilite la feria es que la misma es para tratar cosas urgentes y que en el expediente no hay ninguna medida que sea impostergable. La respuesta del juez fue que hay medidas de prueba que se están realizando y que eso justifica la habilitación. Lo dicho: ahora se espera la decisión de la Cámara.

Detalle: una definición que está pendiente es qué juez tendrá el caso. El magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay, aceptó un planteo de Pantano y Conte para que la causa pase a su juzgado porque en esa jurisdicción está la propiedad. Pero Aguinsky rechazó el pedido para enviar la causa. Sostuvo que no solo investiga la compra sino también de donde salieron los fondos. Y señaló que la principal sospecha es que se trató de dinero de la AFA que fue malversado, por lo que el expediente debe continuar en su juzgado. Define la Cámara Federal de San Martín.

Por otro lado, trascendió ayer que la empresa fantasma Dicetel Corp, creada en Miami, recibió más de 4 millones de dólares de parte de TourProdEnter -la firma del productor Javier Faroni, muy ligado a Sergio Massa- por “cursos de filosofía de gestión intermedia”, entre otras tareas, y que también participó de la transferencia de jugadores a Central Córdoba, Sarmiento de Junín y de clubes de otros países. Sin embargo, a pesar de haber recibido millones de dólares cuando cambió el gobierno en diciembre de 2023 Dicetel fue rápidamente disuelta en Miami sin pena ni gloria.

Esta vertiente de la investigación es la que sigue los pasos de Tourprodenter LLC, contratada por la AFA para recaudar sus entradas dinerarias en el exterior. Esta firma hizo además un giro de 468 mil dólares a la empresa SOMA SRL vinculada a Toviggino, y que en su momento apareció como la “propietaria” de la mansión de Pilar. El dato lo reveló el diario Clarín, en base al procedimiento judicial llamado discovery presentado por el abogado Guillermo Tofoni, enemigo declarado de Tapia y los suyos.

 

