Información General

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Es a partir de la actualización del precio de los combustibles

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
2 de Enero de 2026 | 09:08

Escuchar esta nota

Atención automovilistas porque con la llegada de 2026 aumentaron las multas de tránsito en territorio bonaerense a partir de la actualización que se toma como referencia para determinar los montos.

Vale recordar que las sanciones se determinan en base a una determinada cantidad de Unidades Fijas (UF) y cada UF equivale al valor del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede Ciudad de La Plata, el cual a partir de los recientes incrementos pasó a ser de $1.807.

De acuerdo a la normativa, este nuevo valor regirá para los meses de enero y febrero, según se informó.

Así quedaron los nuevos valores en provincia de Buenos Aires de las principales infracciones de tránsito:

- Conducir sin seguro: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700

- Superar la velocidad máxima: de 150 a 1000 UF, de $271.050 a $1.807.000

- Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: de 200 a 1000 UF, de $361.400 a $1.807.000

- Circular en contramano o por banquina: de 200 a 1000 UF, de $361.400 a $1.807.000

- Conducir con la licencia suspendida por ineptitud: de 150 a 500, de $271.050 a $903.500

- Circular con más ocupantes de los permitidos por el vehículo: de 150 a 500 UF, de $271.050 a $903.500

- Negarse a mostrar la documentación exigida: de 100 a 500 UF, de $180.700 a $903.500

- Circular sin VTV: de 300 a 1000 UF, de $542.100 a $1.807.000

- Cruzar el semáforo en rojo: de 100 a 500 UF, de $180.700 a $903.500

- Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: de 100 a 300 UF, de $180.700 a $542.100

- No usar el cinturón de seguridad: de 100 a 500 UF, de $180.700 a $903.500

- Dejar el auto mal estacionado: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700

- Circular sin patente: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700

- Manejar con la licencia vencida: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700

- Conducir sin cédula de identificación del vehículo: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700.

Vale aclarar que la variable de la multa la define el juez de faltas pertinente.

Uno por uno, todos los radares si te vas a la Costa

Distribución aproximada de radares

  • Autovía 2: 48 radares en ambos sentidos.

    • Ruta 11: 11 equipos.

    • Ruta 36: 2 puntos de control.

    • Ruta 63: 5 dispositivos.

    • Ruta 74: 6 radares.

