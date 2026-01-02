Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
VIDEO.- ¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros por el éxodo turístico
¡Atención! Arrancó el corte total de agua en la Región que se extenderá por más de 30 horas: a qué zonas afecta
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026
Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
VIDEO. Increíbles imágenes desde el aire: así La Plata le dio la bienvenida al 2026
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Otra baja en el Gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto Nahuel Sotelo
Régimen Penal Tributario: rigen los nuevos montos y condiciones para infracciones
Viernes cálido en La Plata: cómo sigue el tiempo el fin de semana
VIDEO. Año nuevo, mismo drama en La Plata: qué se sabe del joven que murió en un accidente de tránsito
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
MTV apagó su histórica señal después de 44 años con "Bye Bye Bye" de N’Sync
Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en Año Nuevo con Guido Sergi, un empresario de 38 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es a partir de la actualización del precio de los combustibles
Escuchar esta nota
Atención automovilistas porque con la llegada de 2026 aumentaron las multas de tránsito en territorio bonaerense a partir de la actualización que se toma como referencia para determinar los montos.
Vale recordar que las sanciones se determinan en base a una determinada cantidad de Unidades Fijas (UF) y cada UF equivale al valor del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede Ciudad de La Plata, el cual a partir de los recientes incrementos pasó a ser de $1.807.
De acuerdo a la normativa, este nuevo valor regirá para los meses de enero y febrero, según se informó.
Así quedaron los nuevos valores en provincia de Buenos Aires de las principales infracciones de tránsito:
- Conducir sin seguro: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700
- Superar la velocidad máxima: de 150 a 1000 UF, de $271.050 a $1.807.000
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: de 200 a 1000 UF, de $361.400 a $1.807.000
- Circular en contramano o por banquina: de 200 a 1000 UF, de $361.400 a $1.807.000
- Conducir con la licencia suspendida por ineptitud: de 150 a 500, de $271.050 a $903.500
- Circular con más ocupantes de los permitidos por el vehículo: de 150 a 500 UF, de $271.050 a $903.500
- Negarse a mostrar la documentación exigida: de 100 a 500 UF, de $180.700 a $903.500
- Circular sin VTV: de 300 a 1000 UF, de $542.100 a $1.807.000
- Cruzar el semáforo en rojo: de 100 a 500 UF, de $180.700 a $903.500
- Circular con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo: de 100 a 300 UF, de $180.700 a $542.100
- No usar el cinturón de seguridad: de 100 a 500 UF, de $180.700 a $903.500
- Dejar el auto mal estacionado: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700
- Circular sin patente: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700
- Manejar con la licencia vencida: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700
- Conducir sin seguro: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700
- Conducir sin cédula de identificación del vehículo: de 50 a 100 UF, de $90.350 a $180.700.
Vale aclarar que la variable de la multa la define el juez de faltas pertinente.
Distribución aproximada de radares
Ruta 11: 11 equipos.
Ruta 36: 2 puntos de control.
Ruta 63: 5 dispositivos.
Ruta 74: 6 radares.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí