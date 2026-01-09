Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Convocatoria al 2º Festival de Cine Internacional Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trata del adolescente de 14 años implicado en el caso de la nena de 5 abusada en una casa de Arturo Seguí, el 31 de diciembre. Le aplicaron una medida de seguridad
Pablo Funaro
Pablo Funaro
Cuánto se ha debatido a nivel judicial, académico y político sobre la inimputabilidad de los menores de 16 años y el instituto de las medidas de seguridad, que antes salían a cuenta gotas, sobre todo en casos de excepcional gravedad. Pero ahora, al menos en el departamento judicial de La Plata, se está vislumbrando una nueva tendencia. Si bien no es generalizada, ya no suena tan extraño que un joven no punible reciba una orden de encierro, que puede llegar a extenderse hasta que cumpla la mayoría de edad, con revisiones periódicas.
Sin dudas esta cuestión reabre un viejo dilema del sistema penal juvenil: el delicado equilibrio entre la protección integral del niño, niña o adolescente y la necesidad de resguardar a la sociedad frente a conductas de extrema violencia en medio de una creciente exigencia social de seguridad y respuesta estatal frente a hechos violentos.
Entonces surgen preguntas que se imponen sin tapujos: ¿La presión externa, aunque no formalizada, opera como un condicionante real en la toma de decisiones? o ¿la fría letra de la norma puede dar lugar a los matices e interpretaciones?
Especialistas insisten que las medidas de seguridad no se tratan de penas encubiertas, sino de medidas tutelares excepcionales, sustentadas en informes interdisciplinarios y orientadas -al menos en sus fundamentos- a la contención, el tratamiento y la resocialización del menor en problemas con la ley.
No obstante, el impacto práctico de estas decisiones genera interrogantes y tensiones con los estándares internacionales en materia de derechos de la infancia.
Así, el viraje que empieza a observarse en La Plata no solo reaviva el debate jurídico sobre los límites de la inimputabilidad, sino que expone con mayor crudeza el rol que ocupa la sensibilidad social en la administración de justicia.
LE PUEDE INTERESAR
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria
Una justicia que, frente al reclamo colectivo, parece comenzar a redefinir los alcances del encierro como herramienta de intervención.
En los hechos graves o gravísimos, como fueron los asesinatos de Kim Gómez o Mateo Yagame en nuestra ciudad, la decisión de reclusión para dos adolescentes no provoca tanto impacto, porque la reacción social fue unánime en ese sentido. Tampoco en el hecho de la nena de 5 años violada en una vivienda de Arturo Seguí en la antesala del Año Nuevo.
Precisamente, por ese episodio, ayer un menor de 14 años fue puesto a disposición de Dirección Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, que deberá resguardar su integridad física y psicofísica mientras la Justicia disponga su salida.
Estaba con la madre en una vivienda de Villa Elisa y hasta ese lugar llegó una comitiva policial para leerle la disposición con la firma del juez Guillermo Marcenaro, quien hizo lugar a la petición de la fiscal Sabrina Cladera.
También se ha empezado a notar esta nueva realidad jurídica en los hechos con reiterancia elevada. Esos de menores que no llegan a los 16 años y tienen 10, 20, 30 o hasta más entradas en distintas dependencias policiales, que sirvieron para bautizar el sistema como el de la “puerta giratoria”.
Ejemplos paradigmáticos de esa terrible situación, por citar solo algunos, son los -tristemente célebres- “Hermanos Macana” o “los Piraña González”, que cuentan con un palmarés delictivo que asusta.
Por eso, ahora ya no es tan atípico que los adolescentes que delinquen puedan terminar encerrados, independientemente si pueden o no ser sometidos a proceso por la barrera temporal.
La nenita abusada en Arturo Seguí continúa internada en el hospital Sor María Ludovica, siempre acompañada por su madre, quien en diálogo con EL DIA celebró la noticia de la captura del chico de 14 años presuntamente involucrado en el aberrante ataque.
Según la mujer, su hija sindica al menor, pero el hermano de 19 años, que sigue detenido en una alcaidía, “estaba ahí”.
En ese punto, cree que por acción u omisión, también es responsable.
A casi un año del crimen de Mateo Yagame (18) en Los Hornos, hoy debería conocerse la decisión de la Justicia respecto del menor inimputable, que tiene una medida de seguridad vigente.
Por este caso, sus familiares, amigos y allegados siguen reclamando una extensión de la guarda para el acusado, que mató a los 14 años.
Cabe recordar que, Mateo fue asesinado el 11 de enero de 2025 tras un brutal ataque por parte de un grupo de jóvenes en la zona de 76 y 153.
Tras una ardua investigación, la Policía logró identificar al agresor en una vivienda de 135 entre 78 y 79. Por entonces, dictaron un año de encierro y el próximo 11 de enero podría quedar en libertad.
Frente a esta situación, la familia de la víctima pide que extiendan nuevamente el plazo.
“Matar no es gratis. Esto no va a ser gratis. Ese sería ponerle un freno a estos chicos”, sostuvo la abuela de Mateo en declaraciones a medios locales.
Amigos y allegados acompañan el pedido: “No lo liberen, aunque sea menor, no lo liberen”.
Por el momento, la causa está caratulada como “homicidio” y el menor implicado no podrá ser llevado a un estrado judicial para responder por sus actos.
En una nota con este diario, Noelia, la mamá de Mateo, expresó: “Le pido a la jueza que decida con responsabilidad. Hoy cualquiera te mata y no pasa nada. Nosotros ya perdimos a Mateo, pero no queremos que otras familias pasen por esto”.
El impacto emocional también deja secuelas profundas. Noelia estuvo en tratamiento psicológico, pero lo dejó porque necesitaba volver a trabajar para sostener a sus otros hijos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí