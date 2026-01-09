Intento de abuso en las duchas de un camping

El hombre acusado es de Berazategui y tiene 66 años / web

Un hombre de 66 años fue aprehendido en el camping La Balandra, a la altura del acceso por Ruta 15, acusado por un comportamiento inapropiado.

Según el parte policial, el hecho ocurrió en la zona de duchas del predio, donde una mujer de 41 años denunció que entró repentinamente y se abalanzó sobre ella con aparentes intenciones de realizarle tocamientos.

Ante los gritos de la víctima, otros personas se acercaron al lugar, persiguieron al sospechoso y lograron reducirlo a pocos metros.

Efectivos del Destacamento Policial Los Talas procedieron a la aprehensión del sospechoso, con domicilio en Berazategui, quien fue trasladado a la dependencia jurisdiccional.

La causa quedó caratulada como “tentativa de abuso sexual”, con intervención de la UFI N° 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que avaló la aprehensión, dispuso el inicio de las actuaciones del caso y la presentación del imputado a primera hora de hoy en la sala de su público despacho.