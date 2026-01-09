La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Para el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, lo único certificado es que “Nación nos debe 13 billones de pesos”
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, rechazó ayer las versiones que indican que la administración nacional evalúa avanzar hacia un esquema de gestión privada en los hospitales SAMIC de administración compartida con Nación. La respuesta provincial también apuntó a desmentir las acusaciones del Ejecutivo nacional sobre una supuesta deuda millonaria con esos establecimientos sanitarios.
La postura bonaerense se conoció luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, volviera a poner el tema en el centro de la escena y de que el propio gobierno nacional admitiera que estudia alternativas de administración para los hospitales, entre ellas la concesión a privados bajo un sistema de cápitas, con el argumento de reducir costos.
“No vamos a permitir que los bonaerenses dejen de recibir la atención que se merecen”, afirmó el asesor general de Gobierno de la provincia, Santiago Pérez Teruel. Con esa definición, el funcionario de Axel Kicillof no sólo descartó de plano la posibilidad de avanzar con un modelo de gestión privada, sino que también cuestionó la legitimidad del reclamo económico planteado por la Casa Rosada.
Los hospitales involucrados son cinco establecimientos públicos denominados SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad), con financiamiento compartido entre Nación y Provincia: el Hospital Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza; el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distrito; el Hospital del Bicentenario, en Esteban Echeverría; y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, de Florencio Varela.
El martes 30 de diciembre, en su última conferencia de prensa de 2025, Adorni volvió a insistir con la existencia de una deuda provincial. Según afirmó, la Provincia “acumula una deuda total de 507.064 millones de pesos con seis hospitales de este tipo”. El dato generó cuestionamientos inmediatos, no sólo por la magnitud de la cifra sino también por la cantidad de establecimientos mencionados: en territorio bonaerense existen cinco hospitales SAMIC; el sexto se encuentra en El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Además, el vocero presidencial sostuvo que, “a pesar de ser de gestión compartida, hoy son financiados solo por el Estado nacional”, y aseguró que, de no ser por ese aporte, “la gente se quedaría sin atención médica”.
Desde el gobierno bonaerense rechazaron de plano esa afirmación. Pérez Teruel sostuvo que el planteo de Nación responde a una estrategia política y no a una situación real de desfinanciamiento atribuible a la Provincia. “Es para la discusión política, exageran la cuestión para compensar que nos deben 13 billones de pesos”, afirmó el funcionario, al invertir el eje del reclamo financiero.
Pérez Teruel explicó que el tema ya fue abordado formalmente entre ambas administraciones. “Hubo un intercambio epistolar, donde el Gobierno nacional manifestó la existencia de una deuda que para la Provincia no es tal, y el Ministerio de Salud contestó ese reclamo”, detalló. Según aseguró, “el flujo de fondos a los hospitales SAMIC sigue el proceso normal y habitual”, y el reclamo de Nación tiene un carácter “político” y distractivo.
“Nos deben 13 billones de pesos”, remarcó, y garantizó que ese reclamo “está documentado y judicializado”, subrayó el funcionario.
