No hay plata: el 46% no se puede pagar las vacaciones

El 46% de los trabajadores en Argentina no se tomó vacaciones en el último año, principalmente por falta de poder adquisitivo, según datos de Bumeran. En este marco, muchos quisieran acceder a otros beneficios para compensar la imposibilidad de tener un período de descanso.

Entre quienes no se ausentaron del trabajo, el 56% identificó la falta de recursos económicos como el motivo principal. Un 21% atribuyó esta situación a un cambio de empleo.

Otros factores incluyeron la priorización de metas personales o profesionales (12%) y razones diversas como problemas de salud, falta de tiempo, organización deficiente o la preferencia por permanecer en el hogar (11%).

La tendencia a postergar las vacaciones se acompaña de otras preferencias. De acuerdo con el informe, el 29% de los empleados en Argentina preferiría una reducción de la jornada laboral antes que tomarse días de descanso.

El informe indica que el 22% de los empleados priorizaría otros beneficios por encima de las vacaciones. Entre las opciones más valoradas, el 44% eligió un buen salario, el 21% se inclinó por la posibilidad de trabajar a distancia, el 15% optó por incentivos económicos adicionales, el 10% prefirió esquemas laborales sin horarios fijos y el 6% seleccionó días libres ocasionales. Otros tipos de beneficios reunieron el 4% restante.

Quienes sí pudieron tomarse vacaciones en el último año eligieron mayoritariamente destinos dentro de la Costa Atlántica bonaerense (24%). Otros lugares representaron el 22%, destacándose el Caribe como principal elección. El 16% viajó a Brasil y el 13% a la Patagonia, según los datos relevados por Bumeran.

En tanto, el 56% de las personas trabajadoras asegura que contar con días extras de vacaciones es un factor clave al momento de elegir un nuevo empleo. Además, el 95% considera que este debería ser un beneficio ofrecido por todas las organizaciones.

En una línea similar a lo mencionado, el último informe de Zentrix Consultora indica que el 39,3% de la población declara no contar con recursos económicos para viajar este verano.

En contraste con el aumento de las dificultades económicas y la imposibilidad de acceder a vacaciones, las estadísticas muestran que los viajes al exterior mantienen una tendencia en alza. Este fenómeno amplía la brecha entre quienes pueden afrontar el costo de viajar a destinos internacionales y quienes ven restringidas sus opciones por la pérdida de poder adquisitivo, consolidando una diferencia marcada.

Los operadores turísticos notan que cada vez más hay una tendencia hacia viajes más cortos y con presupuestos más ajustados. Es un fenómeno que se observó fundamentalmente durante los últimos fines de semana largos.

La opinión de los platenses