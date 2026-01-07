Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Marcas y Tendencias

“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano

“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
7 de Enero de 2026 | 19:59

Escuchar esta nota

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• La otra cara de los medicamentos: cómo los medicamentos influyen en la vida sexual

• Sombreros, tejidos y bermudas de jean: el trío estrella del verano

• Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet

• “Hannah Montana”: ¿Miley Cyrus se vuelve a poner su peluca rubia?

• El día que terminó la magia: a 19 años del cierre de Harry Potter

• Colores intensos, curvas y memoria: el nuevo maximalismo

• Volver a moverse sin romperse: los cuidados clave antes de retomar la actividad física

• “Baby boom”: ¿puede suceder otra vez en Argentina?

• “Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell

Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla