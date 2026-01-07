7 de Enero de 2026 | 19:59

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• La otra cara de los medicamentos: cómo los medicamentos influyen en la vida sexual

• Sombreros, tejidos y bermudas de jean: el trío estrella del verano

• Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet

• “Hannah Montana”: ¿Miley Cyrus se vuelve a poner su peluca rubia?

• El día que terminó la magia: a 19 años del cierre de Harry Potter

• Colores intensos, curvas y memoria: el nuevo maximalismo

• Volver a moverse sin romperse: los cuidados clave antes de retomar la actividad física

• “Baby boom”: ¿puede suceder otra vez en Argentina?

• “Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.