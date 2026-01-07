“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión
Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola
VIDEO.- Dantesca persecución en la Av. 122: un policía en bicicleta, aprehendidos y motos robadas secuestradas
La tradicional fiesta del tomate platense tiene fecha confirmada
La Plata: incendio arrasó más de 10 hectáreas y amenazó viviendas
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ bonaerense
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
Crece la angustia por la desaparición de Yanina en La Plata: no aparece desde Noche Buena
Puso la cara: Griselda Siciliani enfrentó los rumores de infidelidad de Luciano Castro
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
VIDEO. Veinte cuadras a fondo en otra espectacular persecución en La Plata
Macabro hallazgo en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos humanos en la vía pública
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
Árbol caído, cables cortados y caos de tránsito en avenida 32
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
VIDEO. Crisis del agua en Meridiano V: vecinos denuncian poca cantidad y que sale "marrón"
Caputo defendió el préstamo por US$3.000 millones: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie”
La Plata: se le "quemaron los huevos" y provocó el incendió del departamento
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Alerta Hantavirus en la Provincia: síntomas principales y recomendaciones para prevenir contagios
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• La otra cara de los medicamentos: cómo los medicamentos influyen en la vida sexual
• Sombreros, tejidos y bermudas de jean: el trío estrella del verano
• Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet
• “Hannah Montana”: ¿Miley Cyrus se vuelve a poner su peluca rubia?
• El día que terminó la magia: a 19 años del cierre de Harry Potter
• Colores intensos, curvas y memoria: el nuevo maximalismo
• Volver a moverse sin romperse: los cuidados clave antes de retomar la actividad física
• “Baby boom”: ¿puede suceder otra vez en Argentina?
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
