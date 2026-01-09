Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

La Ciudad |Salvaron las vacaciones de un pasajero

Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que viajaba de La Plata a San Clemente

Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que viajaba de La Plata a San Clemente
9 de Enero de 2026 | 09:19

Escuchar esta nota

Un video que se volvió viral en las últimas horas puso en primer plano los buenos gestos como también el tener que revisar todo dos veces. Dos jóvenes protagonizaron una escena que ocurrió cerca del mediodía del miércoles 7 de enero, sobre la ruta 11 camino a San Clemente del Tuyú, y que rápidamente despertó una ola de elogios en redes sociales. Salvaron las vacaciones de un pasajero, sin dudas.

Todo comenzó cuando un micro que había salido desde la Terminal de Ómnibus de La Plata rumbo a la Costa Atlántica perdió una valija en plena ruta. A varios kilómetros de distancia, los dos chicos -que viajaban en una Peugeot Partner- notaron un bulto sobre el asfalto. Sin dudarlo, frenaron, levantaron la valija y decidieron buscar el origen.

Se cayó una valija de un bondi, lo estamos yendo a buscar”, dijo uno de ellos mientras intentaban alcanzar al micro. La hipótesis más firme es que el equipaje cayó por una bodega mal cerrada, lo que habría provocado que la valija se soltara en movimiento. “Se le hizo v…”, comentó uno mientras analizaban lo sucedido.

@aguscusu

Misión secundaria realizada✅

♬ sonido original - Agus Cusu

Tras avanzar algunos minutos, lograron alcanzar al micro, que ya se había detenido luego de que los choferes advirtieran la falta de equipaje. “La valija es tuya”, le dijo el acompañante a los conductores, señalando el equipaje recuperado. La escena se completa con una frase que resume el espíritu del momento: “Es la acción del día”, sentenció el que la devolvió.

El video fue subido a TikTok y no tardó en viralizarse. En pocas horas acumuló cientos de mensajes de felicitaciones, destacando el gesto y los valores detrás de la acción. “Tremendo lo que han hecho”, escribió un usuario. “Gran gesto, bro”, comentó otro. “Salvaron al dueño de esa valija”, “Gracias por ser buena gente” y “Excelente educación de los padres de estos chicos” fueron algunas de las frases que se repitieron.

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope

LE PUEDE INTERESAR

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Venezuela empezó a liberar a los presos: expectativa por los argentinos detenidos

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
+ Leidas

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

VIDEO. Sosa sigue y el primer refuerzo sería un lateral

¿Para cuándo el llamado? Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Deportes
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo
River sigue en la búsqueda de un delantero
Policiales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
VIDEO. Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria
VIDEO. Tomaba café y una placa de vidrio le cayó encima
Siguen los incendios en Chubut y los evacuados
Espectáculos
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
Ninguneo de Flor Vigna a Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"
Peculiares vacaciones al natural de Ivana Nadal: relax y desnudo total en un exclusivo spa
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
Cara cortada: en MasterChef Maru Botana "le puso pimienta" el plato de Yanina Latorre y reavivó una enemistad de años
Información General
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Las principales recomendaciones imagen
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla