Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que viajaba de La Plata a San Clemente

Un video que se volvió viral en las últimas horas puso en primer plano los buenos gestos como también el tener que revisar todo dos veces. Dos jóvenes protagonizaron una escena que ocurrió cerca del mediodía del miércoles 7 de enero, sobre la ruta 11 camino a San Clemente del Tuyú, y que rápidamente despertó una ola de elogios en redes sociales. Salvaron las vacaciones de un pasajero, sin dudas.
Todo comenzó cuando un micro que había salido desde la Terminal de Ómnibus de La Plata rumbo a la Costa Atlántica perdió una valija en plena ruta. A varios kilómetros de distancia, los dos chicos -que viajaban en una Peugeot Partner- notaron un bulto sobre el asfalto. Sin dudarlo, frenaron, levantaron la valija y decidieron buscar el origen.
“Se cayó una valija de un bondi, lo estamos yendo a buscar”, dijo uno de ellos mientras intentaban alcanzar al micro. La hipótesis más firme es que el equipaje cayó por una bodega mal cerrada, lo que habría provocado que la valija se soltara en movimiento. “Se le hizo v…”, comentó uno mientras analizaban lo sucedido.
@aguscusu
Misión secundaria realizada✅♬ sonido original - Agus Cusu
Tras avanzar algunos minutos, lograron alcanzar al micro, que ya se había detenido luego de que los choferes advirtieran la falta de equipaje. “La valija es tuya”, le dijo el acompañante a los conductores, señalando el equipaje recuperado. La escena se completa con una frase que resume el espíritu del momento: “Es la acción del día”, sentenció el que la devolvió.
El video fue subido a TikTok y no tardó en viralizarse. En pocas horas acumuló cientos de mensajes de felicitaciones, destacando el gesto y los valores detrás de la acción. “Tremendo lo que han hecho”, escribió un usuario. “Gran gesto, bro”, comentó otro. “Salvaron al dueño de esa valija”, “Gracias por ser buena gente” y “Excelente educación de los padres de estos chicos” fueron algunas de las frases que se repitieron.
