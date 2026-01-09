Entre reclamos por falta de agua, discuten la tarifa

Agua marrón en las canillas de los vecinos de punta Lara. Alerta y quejas entre los usuarios / el dia

Entre reclamos vecinales por falta de servicio de agua y cuestionamientos a la calidad del servicio básico, se realizará hoy a las 11 en el ministerio de Infraestructura la audiencia por la tarifa que cobra ABSA a los usuarios. Está previsto, en principio, analizar un pedido de aumento del 40 por ciento a pagar desde febrero y aplicar en los meses siguientes subas progresivas.

En ese contexto, vecinos de Punta Lara pusieron ayer el grito en el cielo porque recién en las últimas horas están recibiendo agua luego de obra de un acueducto en esa localidad ensenadense y muchos reciben el agua color “marrón”, como si llegara directamente del río, sin tratar, según apuntaron los usuarios afectados.

El fin de semana pasado hubo un corte de agua por más de 30 horas para realizar un trabajo en un acueducto de 500 milímetros de diámetro que conectará la Planta Potabilizadora de Agua “Donato Gerardi” con la Cisterna de Punta Lara. Las tareas se desarrollaron sobre la avenida Almirante Brown y el acceso a la planta.

Desde entonces, muchos vecinos de Villa Del Plata y Punta Lara no tuvieron servicio hasta ayer, cuando abrieron las canillas y apareció un hilo de agua. Pero otros, al abrir el grifo, se encontraron con un líquido marrón que no pudieron utilizar para nada, menos aún para tomar un vaso de ese líquido.

Marcelo, de Villa Del Plata, dijo que “en realidad hubo familias que estuvieron dos semanas sin agua. Antes del corte para hacer el trabajo en el acueducto, numerosos usuarios estábamos sin servicio o con un hilito mínimo. Luego de los trabajos, estuvimos con las canillas secas y cuando vino, llegó totalmente marrón. Aunque dicen que hay que dejarla correr un rato, llevamos horas con las canillas abiertas y sigue con la misma tonalidad turbia”.

En los últimos días hubo reclamos por falta de agua o baja presión del servicio en City Bell, Tolosa, Ringuelet, la zona de parque Castelli (25 y 66) y plaza Sarmiento (19 y 66).

AUDIENCIA Y CRÍTICAS

Para hoy a las 11, en el ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires (7 entre 58 y 59) se realizará la audiencia pública para tratar la actualización de la tarifa del servicio.

Con el objetivo de hacer una tarifa “más progresiva”, que paguen más las propiedades de mayor valuación fiscal, la empresa buscará aprobar una suba del 40 por ciento desde febrero y que los ajustes sean bimestrales.

La propuesta tiene un incremento del m3 del 40% desde febrero, con lo que pasaría a $275,46 para el sector residencial. La proyección, en tanto, estipula un ajuste del 4% cada dos meses, lo que arrojaría que a fin de año el valor del m3 sería de $335,14. Es decir, un 70,3% del número actual.

La fecha y la hora prevista sumó fuertes críticas de los usuarios. Eduardo Hache, integrante de la Mesa Vecinal del Agua, dijo que “parece que no quieren que participen los usuarios por la hora y la fecha propuesta. Un viernes 9 de enero a las 11 de la mañana, porque están de vacaciones o porque están trabajando. La propuesta nuestra es que la realicen en marzo, un día que elijan, pero desde las 18, para que pueda concurrir más gente y compartir sus experiencias con el servicio. Para nosotros no tienen que aumentar el precio del servicio, tienen que hacer descuentos por los días que no hemos tenido servicio de agua.