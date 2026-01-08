Adultos mayores, internados y en abandono en La Plata: sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Fuentes de clínicas y hospitales advirtieron pacientes longevos sin visitas inclusive, hasta por años. ¿Consecuencias? Dificultades en la externación y, en ocasiones más extremas, fallecidos sin responsables
Médicos y profesionales de la salud de la Ciudad advierten un crecimiento sostenido durante los últimos años en la edad promedio de adultos mayores internados. Pero, en paralelo, una situación genera preocupación y angustia: la visita esporádica o casi nula de familiares que, en ocasiones extremas, termina con fallecimientos cuyos cuerpos carecen de responsables.
El escenario habita en clínicas de la Ciudad, donde una autoridad responsable aseguró en diálogo con EL DIA que al día de hoy, tienen dos cuerpos con más de diez días en la morgue de la clínica.
Asimismo, una fuente allegada al sistema de salud público confirmó que en las habitaciones de un hospital bonaerense hay pacientes que están internados hace años porque no pueden efectivizar la externación.
Ante el aumento en la edad de los longevos que residen en las clínicas y hospitales para enfrentar el proceso de curación y recuperación, ocurre una situación en paralelo: la visita escasa de familiares y, en sucesos radicales, fallecidos sin nadie que se haga cargo del entierro.
Guillermo Salas, director del Instituto Médico Platense y presidente de la Asociación de hospitales, clínicas y establecimientos de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires (Acliba), dijo a EL DIA: “En este momento tenemos dos fallecidos. Uno sin familiares y otro con familia pero que no se hacen responsables. Hace diez días que tenemos el cuerpo en la morgue de la clínica”.
La autoridad detalló que el costo de mantenimiento de un cuerpo en una morgue es de un $1.000.000 por día: “El enfriamiento a través de cámaras, el mantenimiento de esas cámaras, grupos electrógenos por si hay cortes de luz. Las clínicas no son instituciones preparadas para eso”, señaló.
Habitualmente, en un contexto familiar, el egreso de un cuerpo no supera las 12 horas en el hospital tras el fallecimiento. “Es algo que está sucediendo en diferentes clínicas de la Ciudad”, advirtió Salas.
Según el presidente de Acliba, la cobertura de estos pacientes culmina el día en que fallecen: “Según la nueva ordenanza que se firmó (ordenanza 12.682, sancionada el 27 de noviembre de 2025), al ser una institución privada, nos tenemos que hacer responsables del féretro y del entierro de la persona”, indicó.
En tanto, una fuente del sistema de salud público, exhibió una situación en un hospital agudo bonaerense: “Es difícil externar pacientes. Nosotros, tenemos personas internadas hace años en salas de cuidados mínimos. Hablamos con la obra social para mandarlos a un hogar de adultos mayores pero encontramos al sistema saturado”.
En cuanto a costo, analizó: “Es complicado establecer un número, pero hay personal que está abocado al cuidado del paciente. A ello se suma la comida”.
Lo cierto es que “hay responsabilidad de terceros para la externación. El establecimiento que lo recibe pide un familiar responsable pero que, en ocasiones, no aparece a la hora de externar. Entonces, hay que judicializar. La verdad es a veces se mueren los pacientes antes de darles el alta”, agregó.
Según la fuente, el sistema público cumple un rol “contenedor”: “En fechas especiales, como Navidad, Año Nuevo o incluso Pascuas, los pacientes lloran porque están solos. Entonces nosotros nos convertimos en su familia: la enfermera, la que le lleva la comida, la persona que limpia”, detalló y culminó: “Algunos pacientes terminan siendo parte de nuestra vida”.
