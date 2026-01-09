Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia

UPCN reclamó la reapertura de la paritaria en la provincia / X

La postergación de la paritaria prevista para diciembre profundizó la incertidumbre entre docentes, estatales y judiciales bonaerenses, que reclaman definiciones urgentes sobre la recomposición salarial. Si bien el Gobierno provincial atribuye la demora a la “asfixia financiera” provocada por el Ejecutivo nacional, los sindicatos insisten en la necesidad inmediata de retomar la negociación.

La relación entre los gremios estatales y el gobernador Axel Kicillof atraviesa momentos complejos. El atraso salarial, la sostenida pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de anuncios concretos sobre aumentos encendieron las alarmas en los sectores que representan a trabajadores de la administración pública, la educación, la salud y el Poder Judicial.

En este contexto, mientras algunos dirigentes sindicales focalizan sus cuestionamientos en las políticas del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, otros advierten que la paciencia comienza a agotarse y en esa sintonía endurecieron su discurso.

Desde el entorno del mandatario bonaerense reiteran que el escenario económico está fuertemente condicionado por la falta de recursos y el recorte de fondos nacionales. No obstante, la incertidumbre se profundiza ante la ausencia de un aumento salarial que permita recomponer ingresos fuertemente deteriorados por la inflación.

En ese marco, ayer el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) reclamó de manera formal al Gobierno de la provincia de Buenos Aires la reapertura urgente de la mesa paritaria salarial para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.

No al cierre de 2025

El pedido quedó plasmado en una carta presentada ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, dirigida al director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, y lleva la firma del secretario gremial de UPCN Provincia, Juan Pablo Martín.

En el escrito, el sindicato solicita que se arbitren “los medios necesarios para convocar de manera urgente a la reapertura de la mesa paritaria salarial”, al tiempo que advierte que la organización no da por cerrada la pauta correspondiente al año 2025.

Según se detalla en la nota, las dificultades generadas por el tratamiento del paquete de leyes fiscales enviado a la Legislatura a fines del año pasado postergaron una discusión que el gremio considera “tan necesaria”, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.