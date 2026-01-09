El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis

Por estas horas, Martín Demichelis y su hijo mayor, Bastián, pasaron una situación muy angustiante en el mar del Punta del Este.

El momento quedó registrado en la tele cuando mostraron el video donde ambos fueron rescatados y se salvaron de ahogarse. Se supo que Evangelina Anderson se enteró días después por su hijo porque su ex no le contó.

Pero, este miércoles, había dejado un mensaje contundente en sus redes.

Resulta que, Evangelina Anderson subió una historia del cielo nocturno de Buenos Aires y escribió: "Gracias Dios por absolutamente todo". En principio, el posteo pasó desapercibido porque no llamaba demasiado la atención. Pero, ahora, un día después, con la noticia de lo que le ocurrió a su hijo mayor, todo tiene sentido.

Vale destacar que, este hecho ocurrió el 31 de diciembre cuando Evangelina Anderson aun se encontraba en Punta del Este. Sin embargo, ella no lo supo hasta cuatro días después. "Se enteró volviendo a Buenos Aires en avión por uno de sus hijos", revelaron desde la pantalla chica. Así, se dio a entender que fue el propio Bastián el que le contó lo sucedido, aunque desdramatizó lo ocurrido.

Por último, Evangelina Anderson aseguró, en más de una oportunidad, que mantiene un vínculo cordial con Martín Demichelis por sus hijos y que no quiere hablar de su situación familiar para protegerlos.