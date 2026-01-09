En enero 2026, Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ofrece descuentos para que los platenses y bonaerenses puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones. Y en se marco hoy, viernes 9 de enero, activó una promo especial, la más esperada por los usuarios.

Una de las novedades anunciadas es que el beneficio reservado para comercios de barrio incorpora este mes a las carnicerías, granjas y pescaderías. Por ello durante esta jornada, al igual que todos los viernes, se aplica un 20% de descuento.

Pero además se anunció un nuevo tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos. De esta manera, como este enero tiene 5 viernes, el ahorro mensual en la promo alcanza los $25.000.

Cuenta DNI: promos verano 2026

Cabe destacar que enero hay hay promos para todos los gustos con Cuenta DNI. Además del de las carnicerías que se une a la de comercios de barrios, están las de los comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y continúan los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Las nuevas promos incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, que incluye marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y muchas marcas más.

También hay un beneficio especial en comercios de gastronomía, con un ahorro de $8.000 por fin de semana. Y continúan los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías y universidades.

Uno por uno, los descuentos de enero 2026

Esta es la agenda de beneficios de Cuenta DNI:

- ¡Nuevo beneficio! Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

- ¡Nuevo beneficio! FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

- Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.