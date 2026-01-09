Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
El auto que conducía pegó contra una columna de alumbrado en Mar de Ajó. El test de alcohol en sangre le dio positivo: arrojó 1,89
María Eugenia Rolón, militante e influencer de La Libertad Avanza y pareja de Iñaki Gutiérrez, quien tiene a su cargo el manejo de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, protagonizó ayer un accidente de tránsito en la ciudad balnearia de Mar de Ajó.
Fuentes policiales del lugar revelaron que el episodio ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando el auto Honda Fit que conducía la joven, de 23 años, se estrelló contra un poste de la luz, luego que testigos la vieran realizar maniobras riesgosas.
Se informó que el incidente tuvo su desenlace en la calle Rivadavia al 400, a cuatro cuadras de la costa, y quedó registrado por cámaras de seguridad.
Luego que el Honda Fit que manejaba Rolón impactara contra el poste, inspectores de tránsito y personal policial afectado al Operativo Sol se acercaron al rodado.
Momentos después, la chica fue sometida al test de alcoholemia. En tal sentido, se aseguró que el resultado de la prueba permitió saber que registraba un nivel de 1,89 de alcohol en sangre.
Cabe recordar que, en la provincia de Buenos Aires, el límite de tolerancia para el alcohol en sangre es cero.
Ante esa situación, los agentes detuvieron a Rolón y secuestraron el vehículo, que extraoficialmente se indicó que sería propiedad del padre de Iñaki Gutiérrez.
Precisamente el tiktoker, al ser avisado sobre lo sucedido, se trasladó hasta la comisaría de Mar de Ajó para retirar a su novia.
Es de mencionar, a su vez, que como el choque de Rolón fue captado por cámaras de seguridad del lugar, posteriormente el video se viralizó en las redes sociales y el caso tuvo una alta repercusión mediática a nivel nacional.
Por eso, inclusive, muchos usuarios reprocharon a Rolón por su responsabilidad en el hecho.
Al mismo tiempo, hubo quienes recordaron que la propia Rolón había repudiado en el año 2021 que Soledad Gramajo, por entonces concejala electa por el kirchnerismo en Salta, había sido arrestada por manejar un vehículo alcoholizada.
“La impunidad es total. Así se filmó Soledad Gramajo, manejando borracha encima de un tipo. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas”, sentenció la influencer libertaria en alusión al video del episodio.
Vale consignar que Rolón, al inicio de la gestión de Milei, también formó parte del equipo comunicacional del Gobierno.
María Eugenia Rolón con su novio, Iñaki Gutiérrez / ARCHIVO
