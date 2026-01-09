VIDEO.- Honduras: una diputada resultó herida por un artefacto explosivo

Una diputada del conservador Partido Nacional de Honduras resultó herida luego de que un desconocido lanzara un artefacto explosivo casero al interior del Palacio Legislativo.

El incidente se registró aproximadamente este jueves por la tarde, cuando los 128 diputados habían sido convocados a una sesión extraordinaria por el presidente del Congreso, Luis Redondo, para analizar un informe sobre las pasadas elecciones.

Gladys Aurora López, diputada por el departamento de La Paz, estaba en uno de los pasillos del edificio cuando el explosivo impactó en su espalda y estalló. La congresista cayó al suelo aturdida, con su chaqueta y su camisa desgarrados por la explosión. Sangraba, y de inmediato fue auxiliada por sus compañeros, que la trasladaron a un centro asistencial.

Los diputados que estaban en el lugar culparon del incidente a Redondo y su aliado Manuel Zelaya, coordinador del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), de quienes dicen incitaron a la violencia. "La cobarde agresión que sufrió nuestra compañera Gladis Aurora López retrata lo que Luis Redondo, Mel (Zelaya), Libre y el Socialismo del Siglo XXI (del gobierno de la presidenta Xiomara Castro) representan. Violencia y más violencia", escribió Tomás Zambrano, presidente de la bancada nacionalista en el Congreso, en la red social X.

Zambrano considera que fue un ataque contra la bancada del Partido Nacional, "contra los diputados y contra la democracia...le tienen miedo a la verdad y al pueblo que los rechazó contundentemente", manifestó, en referencia al Partido Libertad y Refundación.

El ataque del jueves contra la diputada quedó grabado por cámaras de televisión que entrevistaban a varios diputados. De igual forma, cámaras de seguridad grabaron al individuo que lanzó el artefacto desde la calle ubicada atrás del Palacio Legislativo. Según las imágenes, el sospechoso iba junto a otro hombre.