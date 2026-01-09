La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."

La noticia llegó a través de un mensaje directo: Marcelo Teto Medina eligió su propia voz para comunicar a sus seguidores que ahora está enfrentando un cáncer de colon.

Así, el conductor de 60 años, utilizó sus redes para dar a conocer el diagnóstico que recibió hace tres meses y con palabras claras, agradeció a quienes se preocuparon por su salud.

Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió, al abrir la intimidad de su proceso y hacerlo público.

En este contexto, Teto Medina relató que la enfermedad fue detectada recientemente y que, aunque ya atravesó una cirugía que calificó como “exitosa”, los médicos evalúan la posibilidad de una nueva intervención en el hígado.

Mientras tanto, continúa con el tratamiento de quimioterapia, sumando sesiones en paralelo a los controles médicos habituales. La incertidumbre sobre los próximos pasos convive con la confianza que transmite en cada mensaje. Medina optó por detallar su estado de salud y el proceso que atraviesa, además de abrirse también a las preguntas y el apoyo de su comunidad.

Por último, en cada publicación, eligió destacar la actitud con la que enfrenta la adversidad. Subrayó su gratitud por el acompañamiento recibido y enfatizó el valor de escuchar a los especialistas. “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado”, aseguró, al dejar ver no solo la confianza en el equipo médico, sino también la serenidad frente al mencionado tratamiento.



